La escultura 'Julia' de Colón mejorará su aspecto con una limpieza integral

Archivo - Vista de la escultura de 'Julia' en Colón, a 1 de febrero de 2024, en Madrid (España). ‘Julia’ es una cabeza de una adolescente que ha transformado uno de los espacios más conocidos de Madrid, la plaza de Colón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escultura 'Julia', obra de Jaume Plensa ubicada en la plaza de Colón de la capital, recuperará su aspecto original gracias a una intervención integral impulsada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, con el objetivo de garantizar su óptimo estado de conservación.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado el coste de la actuación será asumido íntegramente por la fundación como propietaria de la pieza y los trabajos serán acometidos por una empresa especializada en restauración de obras escultóricas, en un proceso realizado en estrecha colaboración con el estudio del artista.

Aunque el estado general de conservación de la obra es bueno y desde su instalación en 2018 se realiza anualmente una limpieza especializada para su correcto mantenimiento, en 2026 se ha planteado una intervención más exhaustiva ya que, tras ocho años de exposición al aire libre, la escultura ha sufrido las inclemencias meteorológicas y las consecuencias de la polución ambiental.

Como parte de estas labores, se llevará a cabo una limpieza completa de la obra para eliminar tanto la suciedad derivada de la polución y el agua de la lluvia como las pequeñas manchas puntuales de oxidación detectadas en la superficie.

Asimismo, se verificará el estado interno de la pieza, cuya estructura está compuesta por un sistema tubular de acero inoxidable, y se restituirá con silicona la unión entre las distintas piezas que componen la cabeza de 'Julia' para evitar la entrada de agentes externos en la estructura interior.

Además, se consolidarán, estabilizarán y reintegrarán algunas grietas superficiales que presenta la obra, para lo que se instalará un andamio que cubrirá parcialmente la escultura durante el tiempo que dure la intervención, que se prevé hasta principios de junio, de cara a realizar este trabajo correctamente.

Esta acción se enmarca en el "compromiso" de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Ayuntamiento de Madrid "con la conservación del patrimonio cultural". En este sentido, la escultura permanecerá en la plaza de Colón hasta diciembre de 2026, de acuerdo con la prórroga del convenio firmado entre ambas partes a finales del año pasado, y que contempla la posibilidad de su permanencia hasta diciembre de 2027.

La iniciativa de mecenazgo impulsada por la fundación en 2018 posibilitó que, por primera vez, Jaume Plensa (Premio Velázquez de las Artes 2013) presentara una obra de estas características en España. 'Julia', una escultura de gran formato de 12 metros de altura de resina de poliéster y polvo de mármol blanco, es una obra de arte encargada por la fundación dentro de su línea de proyectos artísticos de mecenazgo y que forma parte de su colección de arte.

Creada en 2006 por María Cristina Masaveu, la fundación homónima es una organización española cultural privada sin ánimo de lucro y de interés general, de ámbito nacional e internacional, que nace con la vocación de impulsar, dentro de la tradición de mecenazgo de sus antecesores, la cultura, la formación y la investigación científica.

La fundación desarrolla una intensa actividad en diferentes ámbitos, así como una amplia labor de mecenazgo visible a través de sus exposiciones, sus iniciativas editoriales, formativas y de investigación. Además, cuenta con dos centros culturales abiertos al público, uno en Madrid y otro en Morasverdes (Salamanca), en los que lleva a cabo su actividad cultural y fundacional.