El Espacio Cultural Serrería Belga supera los 80.000 visitantes en la recta final de su primera temporada

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Cultural Serrería Belga ha superado los 80.000 visitantes en la recta final de su primera temporada, que ha contado con 95 actividades y la participación de 22 entidades colaboradoras, ha detallado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

En su visita al centro, la delegada lo ha calificado como "uno de los polos de atracción de turismo". Por ello, se ha comprometido a impulsarlo como "un punto de encuentro para agentes y profesionales de la cultura y referente municipal en el entorno cultural del Paseo del Arte y el conocido como Barrio de las Letras".

En concreto, se han desarrollado 11 exposiciones, 26 actuaciones en directo, diez talleres creativos y 48 actividades sectoriales y profesionales. Todo ello en torno a los diferentes ejes de actuación del centro: arte, literatura, música, imagen, gastrocultura, diseño e Industrias Culturales y Creativas.

Entre estas actividades, ha destacado la exposición 'Seasonal Proximities' del artista chino Cao Yuxi, responsable de los audiovisuales de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que atrajo a unas 23.500 personas desde el 11 de julio hasta el 6 de agosto, en el marco de la presencia de China como país invitado del festival Veranos de la Villa.

Por otra parte, Rivera de la Cruz ha recordado la exposición actual y visitable 'In your Face: Chicano Art after C.A.R.A', que estará hasta el próximo 27 de agosto. La obra se encarga de mostrar el rico mestizaje de la cultura chicana, continuación de la histórica 'Chicano Art: Resistance and Affirmation (C.A.R.A)' organizada en Los Ángeles en 1990, que reúne distintas disciplinas, como escultura, fotografía, grabados, pinturas y técnicas mixtas. Inaugurada el 6 de julio, ha recibido hasta el momento más de 13.000 visitantes.

El Espacio Cultural Serrería Belga, con cerca de 4.000 metros cuadrados, se asienta sobre un edificio industrial del primer cuarto del siglo XX. Se trata de un espacio que ha sido reconocido dentro del Paisaje de la Luz como Patrimonio de la Humanidad y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE

Además, Serrería Belga albergará hasta el 24 de septiembre las muestras de fotografía 'Caleidoscopio' y 'Yo disparé en los 80: Mariví Ibarrola', así como el montaje 'Costus: La Vía Láctea', con los que cerrará la presente temporada expositiva.

En esta línea, 'Caleidoscopio' reunirá por primera vez una selección de fotografías pertenecientes a la Colección de Fotografía Alcobendas, en las que Madrid ocupa el eje central.

Con motivo del 30 aniversario de la colección, las imágenes captan la visión de la ciudad de grandes autores, muchos de ellos Premios Nacional de Fotografía, como Ramón Masats, Alberto García-Alix, Ouka Leele, Cristina García Rodero y Manuel Sonseca.

A modo de viaje fotográfico a través del archivo fotográfico de la fotoperiodista Marivi Ibarrola, la exposición 'Yo disparé en los 80: Mariví Ibarrola' documenta toda una época de efervescencia cultural que situó a la ciudad de Madrid como epicentro de la nueva ola musical.

Ante el objetivo de Ibarrola, desfilaron los artistas y personajes emblemáticos de aquello que acabó llamándose la Movida Madrileña como Antonio Vega, Radio Futura, Alaska, Loquillo, los hermanos Urquijo de Los Secretos o Gabinete Caligari, entre muchos otros.

Por otra parte, 'Costus: La Vía Láctea' presenta por primera vez, y después de 40 años sin estar expuestas al público, doce de las 14 obras que componen la serie de pinturas y esculturas realizada por los artistas Juan Carrero y Enrique Naya, más conocidos como Costus, para el mítico bar de copas de Malasaña La Vía Láctea.

Asimismo, la obra retrata a personajes internacionales de la talla de Ava Gadner, Brigitte Bardot, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Marlon Brandon o Yul Brynner.