El espacio Iberdrola Music, que acoge el Mad Cool, inicia obras para adecuar los accesos y mejorar accesibilidad

Getafe insiste en que el recinto no es "adecuado" y reivindica una reunión conjunta con Delegación y Ayuntamiento de Madrid

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, próximo al municipio de Getafe y donde se celebran festivales como el Mad Cool, ha iniciado un proceso de mejora tras la concesión de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Madrid para adecuar los accesos y mejorar la accesibilidad.

Este proyecto, gestionado por Lassenda Xperience Madrid, busca transformar el espacio en un epicentro de la música y el entretenimiento, consolidándolo como "un motor clave para el desarrollo cultural y económico de la ciudad y convirtiéndolo en el recinto destinado a ocio más sostenible a nivel europeo", han informado desde el recinto.

Durante la primera fase, iniciada este mes de marzo, las obras de carácter civil se centrarán en el acondicionamiento del recinto, la adecuación de los accesos y el soterramiento de la línea de alta tensión que atraviesa el espacio, garantizando accesibilidad y operatividad del espacio.

Se prevé que los trabajos se extiendan durante la próxima primavera, con el objetivo de dotar a Iberdrola Music de una infraestructura "moderna y funcional, capaz de acoger todo tipo de eventos y ofrecer experiencias excepcionales al público".

Con más de 185.000 metros cuadrados ubicados en Villaverde, Iberdrola Music se convertirá en un espacio donde la música, el ocio y la innovación "convergen para ofrecer experiencias culturales y de entretenimiento únicas y sostenibles". La entidad busca trabajar para que los beneficios del proyecto y de los eventos que acoja el espacio Iberdrola Music repercutan "de manera positiva en toda la comunidad local", especialmente en la zona de Villaverde (Madrid) y de Getafe, colindante con el espacio.

En palabras del CEO de Lassenda Madrid Xperience, Rafael Coto, la transformación de Iberdrola Music es "un hito clave" en su visión de convertir este espacio en "un referente cultural y de entretenimiento a nivel nacional e internacional".

El espacio busca convertirse en el recinto "más sostenible de Europa" destinado al ocio y la cultura, encarnando la voluntad de la compañía de llevar la lucha contra el cambio climático. A través de la electrificación completa de los escenarios con energía de origen 100% verde, Iberdrola Music busca evitar la emisión de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

GETAFE INSISTE EN EL QUE EL RECINTO "NO ES ADECUADO"

Por parte del Ayuntamiento de Getafe han trasladado que su postura no ha cambiado ya que consideran que el recinto "no está en el sitio adecuado por los problemas que provoca a vecinos en cuanto a ruidos, molestias y movilidad". "Desde Getafe estamos esperando una reunión conjunta con Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid que no llega, por la falta de colaboración del alcalde de Madrid (José Luis Martínez-Almeida), que concede la licencia sin atender las reclamaciones de Getafe", han señalado fuentes municipales a Europa Press.

Además, han indicado que por parte de la Comunidad están "aún pendientes" de que se pronuncien sobre la petición de la alcaldesa, Sara Hernández, de habilitar un paso peatonal que permita cruzar la M-45 por debajo con seguridad y una nueva estación de Metro en Marconi, la mejora del transporte público y el apantallamiento acústico de la M-45.

"La Comunidad de Madrid ha bajado los brazos en su labor de coordinación supramunicipal y permite y potencia que un municipio como Madrid se mofe de las peticiones y necesidades de otro colindante como Getafe, al que se permite ni escuchar", han censurado.

Por parte de los gestores del recinto, se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para proponerles convenios de colaboración para extender a Getafe los beneficios económicos que se generan de las actividades musicales. "Estas propuestas que aún no se han concretado, se centrarían en ámbitos como la contratación de empresas y vecinos de Getafe, la promoción de la hostería y hoteles locales, y la participación en actividades sociales", han concretado.