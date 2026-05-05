España revalida su liderazgo mundial en 'Banderas Azules' con 794 distintivos en 2026, 44 más

Archivo - Vistas del pantano de San Juan - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La playa Virgen de la Nueva del pantano de San Juan, ubicado en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, es la única 'playa' este verano con 'Bandera Azul' que obtiene la Comunidad de Madrid y que conserva durante otro año más, según la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Localizada en el pantano de San Juan y situada dentro de la ZEPA de los ríos Alberche y Cofio, repite así la distinción conseguida durante los últimos años, siendo la primera playa de la Comunidad de Madrid en lograrlo en 2018.

En esta edición, España ha revalidado su liderazgo mundial en 'Banderas Azules' al alcanzar un total de 794 distintivos, lo que supone 44 más que el año anterior. Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones.

Asimismo, según ha indicado Adeac, España concentra el 15% de las 'Banderas Azules' de playas a nivel global y suma 14 nuevos arenales distinguidos por primera vez.

Como hito histórico, desde Adeac han destacado que siete playas y dos puertos deportivos españoles mantienen este reconocimiento de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987, un logro que, según la asociación, "solo se produce en España".

REPARTO TERRITORIAL

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana lidera el ranking de playas con 151 distintivos en 48 municipios (nueve más que 2025), seguida de Andalucía (143 y +5) y Galicia (118 y +10) y Cataluña (101).

Tras ellas, destacan también Canarias (52 y +5), Baleares (33 y +1), Murcia (33 y +4), Asturias (16 y +2), Cantabria (11), Extremadura (8 y +1), País Vasco (4), Melilla (3 y -1), Ceuta (2) y Madrid (1).

En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones (+1), por delante de Andalucía (22 y +2), la Comunidad Valenciana (20 y +1), Baleares (14) y Galicia (11 y -1).

Por otro lado, el Jurado Internacional Bandera Azul ha otorgado las banderas con una validez de dos años como medida "transitoria" ante cambios normativos europeos, aunque su mantenimiento seguirá condicionado a procesos de verificación en 2027.

Asimismo, la Adeac ha destacado el "alto nivel" de las candidaturas presentadas, con un 95% de playas aspirantes que han logrado bandera azul, así como el papel de estos distintivos en la promoción de la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y la educación en el litoral español.

Además, tal como ha explicado, el motivo más frecuente de no conseguir la 'Bandera Azul' se debe a no llegar a la calidad "excelente" de aguas de baño de la playa. Otro motivo relevante es el incumplimiento de la Ley de Costas, tanto por exceso de ocupación como por la presencia de instalaciones no autorizadas.

IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha puesto en valor la trayectoria de la asociación al subrayar que, cuando los efectos del cambio climático no eran tan "visibles y evidentes", desde Adeac "ya tenían clara" la importancia de preservar el planeta.

Asimismo, ha subrayado que los objetivos del programa están "alineados" con la Estrategia España Turismo 2030, con la que el país "aspira a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial".

Por su parte, el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, ha asegurado que España nunca había conseguido resultados "tan excelentes" en el programa 'Bandera Azul' y ha atribuido estos datos a la colaboración entre administraciones, entidades y ciudadanía.

Palacios también ha puesto el foco en la dimensión educativa del programa, al afirmar que "la base para lograr un futuro sostenible es la educación" y que la salud y calidad de vida dependen "del respeto, el cuidado, la conservación y la recuperación de nuestro entorno natural".

MENCIONES ESPECIALES

La Asociación de Educación Ambiental del Consumidor otorga también 'Menciones Especiales' a aquellos municipios con 'Bandera Azul' que realizan grandes esfuerzos en relación con la educación ambiental, los servicios de socorrismo y la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad, incluyendo este año la nueva categoría 'Soludable' de prevención térmica.

Así, el Jurado de la 'Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad' decidió galardonar a Alcudia (Illes Balears), Fuengirola (Málaga) y Torremolinos (Málaga).

Por su parte, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Gandía (Valencia) y Muro (Illes Balears) han sido premiados por el jurado de la 'Mención Especial a los Servicios de Socorrismo'. Asimismo, el Jurado de la 'Mención Especial de Educación Ambiental' reconoció a Arucas (Las Palmas), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) y Santa Pola (Alicante).

Por último, el nuevo galardón a la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y el sol ha recaído en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Mijas (Málaga).