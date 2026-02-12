Especialistas de Vithas Madrid La Milagrosa apuntan las "claves" para mejorar la salud sexual durante la menopausia

Archivo - Empresas.- Vithas Madrid La Milagrosa dispone de una consulta especializada para el abordaje integral de la menopausia - VITHAS - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del servicio de Ginecología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa han subrayado este jueves que existen factores cotidianos como los cambios hormonales, el estilo de vida, la medicación o el estado de salud general que influyen de forma determinante en la sexualidad, especialmente durante la menopausia, y han apuntado "claves" para mejorar la salud sexual durante esta etapa vital.

"El problema más frecuente, sin duda, es el dolor", ha explicado Ingrid Pérez, ginecóloga especializada en menopausia, sexología y ginecología regenerativa del Hospital Universitario Vithas Madrid la Milagrosa.

En este sentido, desde el centro han subrayado que el síndrome genitourinario de la menopausia, lo que anteriormente se diagnosticaba como atrofia o sequedad, afecta al 70% de las mujeres en esta etapa de la vida y provoca problemas de dolor en las relaciones sexuales, siendo el principal impedimento para disfrutar de una vida sexual placentera.

Además, destacan que los hábitos de vida y el estado de salud general también tienen un impacto directo en la salud sexual. "Cuando una persona se cuida, mantiene una alimentación equilibrada, practica ejercicio físico y se siente vital, aumenta su bienestar global y, con ello, el deseo y la satisfacción en las relaciones sexuales", ha apuntado la doctora.

En este sentido, ha subrayado la importancia de acudir a un especialista, ya que, aunque las hormonas influyen, no son el único factor determinante y, cuando es necesario, existen opciones de apoyo hormonal.

Asimismo, ha recordado que determinados tratamientos farmacológicos pueden afectar a la función sexual, por lo que "es fundamental revisarlos de forma individualizada con un profesional médico".

"Hay que tener en cuenta que una disfunción sexual, cuando se quiere disfrutar del sexo y no se puede, afecta a la calidad de vida tanto como enfermedades crónicas", ha subrayado Ingrid Pérez, quien ha destacado que influye en la autoestima, el bienestar emocional y la relación de pareja. Así, ha recalcado que las mujeres tienen que concienciarse de la necesidad de cuidar la salud sexual "tanto como cualquier otro problema de salud".

Dependiendo de los síntomas, esta especialista ha recordado que hay tratamientos y soluciones no invasivas para abordarlos como hidratantes, lubricantes, hormonas en la vagina o por vía general.

En el caso de que no se solucionen de esta manera, ha apuntado que también se puede recurrir a técnicas regenerativas como láser, ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas. En algunos casos, ha añadido, también puede resultar beneficioso recurrir a fisioterapia del suelo pélvico.

La ginecóloga, especializada en menopausia y sexología, asegura que la menopausia no marca el final de la vida sexual. "Estamos en una etapa de la vida maravillosa, con experiencia y con la determinación de saber qué es lo que queremos y lo que nos gusta, algo fundamental para disfruta de la vida y de nuestra sexualidad", ha hecho hincapié.

Finalmente, ha indicado que, aunque la sociedad pueda estar muy sexualizada, para las mujeres en general sigue siendo un tabú y que se pierde el interés cuando aparecen los problemas. Por ese motivo, ha recalcado la importancia de acudir al servicio de Ginecología para abordar cualquier sintomatología que pueda interferir en una buena salud sexual.