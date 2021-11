Esperanza Aguirre asegura estar "muy tranquila" y "contenta" tras rechazar la jueza investigarla por malversación

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este viernes estar "muy tranquila" y "contenta" tras rechazar la jueza Mónica Aguirre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que fuera investigada por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación.

La solicitud de la Fiscalía interesaba que Aguirre fuera imputada por prevaricación y malversación en relación a la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro.

En una intervención en 'Cuatro', recogida por Europa Press, la expresidenta regional ha querido matizar que este hospital no estaba privatizado y que forma parte de los doce hospitales que se construyeron bajo su mandato.

"Se quería que todos los hospitales nuevos tuvieran habitaciones individuales para que pacientes y sus familias tuvieran intimidad. La jueza ha dicho que el hecho de que una persona esté en un cargo, no es responsable de hacer el tratamiento administrativo que requiere la política", ha subrayado.

A preguntas sobre por qué se siguió pagando sin modificar el contrato, ha señalado que este extremo tendrá que ver con el expediente administrativo de pago de servicios no sanitarios a la contrata, ya que estos servicios son públicos.

"Que el expediente no se haya hecho correctamente será un asunto administrativo pero la jueza ha dicho que olvidar el principio de la responsabilidad penal es un peligroso instrumento totalitario, el atribuir el delito a alguien solo por estar en el cargo en ese momento", ha aseverado.

Ante ello, ha reseñado que está "muy tranquila" y "contenta", indicando que la investigación penal continúa por los caminos que tiene que continuar para ver por qué no se hizo expediente administrativo y no por el hecho de que un presidente de una comunidad autónoma no hiciera un expediente, al igual que no lo hace un ministro. "Nosotros determinamos la línea política", ha zanjado.