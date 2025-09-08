Espinar (PSOE) trabaja "conjuntamente" con López el Estado del Debate de la Región pero no sabe si el ministro acudirá

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Desconoce si "podrá acomodar su agenda" para acompañarla pero se siente "muy acompañada y reforzada" por su secretario general

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afirmado que trabaja "conjuntamente" con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, su intervención en el Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno --conocido como Debate sobre el Estado de la Región (DER)-- pero desconoce si el también secretario general del PSOE-M podrá "acomodar su agenda" para acompañarla.

Así lo ha trasladado ante las preguntas de los periodistas este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. El DER se celebrará este jueves y viernes, reservándose el primer día para la intervención de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el segundo para la oposición y las réplicas de la mandataria autonómica.

Mar Espinar ha señalado que ella se encargará de "dar voz" al PSOE-M y al Grupo Parlamentario y que en el caso de que el ministro pueda venir ella estará "encantada". "Si no puede venir, desde luego me siento muy acompañada y muy reforzada porque me ha ayudado mucho en la preparación de este debate", ha recalcado.

Este es el primer DER tras la caída de Juan Lobato de la secretaría general del PSOE-M y el ascenso del ministro Óscar López, que implicó que la voz de los socialistas en la Cámara de Vallecas pasase a ser Espinar y no el líder de los socialistas madrileños.