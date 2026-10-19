Espinar (PSOE) ve "un gesto bonito" y "necesario" el beso de Sánchez a Begoña Gómez tras una "campaña inhumana"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, considera "un gesto bonito" y "necesario" el beso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su mujer, Begoña Gómez, en el mitin de este sábado tras una "campaña inhumana" contra ella.

"En lo humano creo que es un gesto bonito y a nivel como militante también necesario", ha plantado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum después del Comité Federal de este domingo en Fuenlabrada.

Sánchez al tomar la palabra agradeció a Gómez ser su esposa. "Que lo escuchen alto y claro: te quiero", lanzó de la tribuna para luego besarse con su mujer.

Considera que desde dentro del partido han estado "apoyando desde la base" ante el proceso abierto por el juez Juan Carlos Peinado por la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por la que se enfrentará a un jurado popular.

"¿El beso en sí?... Pues mire todo lo que sea amor y no odio a mí me gusta, llámame rara", ha rematado la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.