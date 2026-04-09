En estado crítico un menor de edad tras sufrir una agresión con arma blanca en Villanueva de la Cañada (Madrid)

La ambulancia del SUMMA 112 a las puertas del Centro Culturas de Villanueva del Pardillo en la tarde de este jueves, 9 de abril de 2026. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha sido trasladado con pronóstico crítico al hospital 12 de octubre tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, informa el 112 de la Comunidad de Madrid.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se ha producido este jueves a las 19.45 horas.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado la Policía Local, la Guardia Civil y el SUMMA 112, que ha atendido a la víctima. El menor presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorespiratoria.

Los facultativos del Suma 112, le han realizado varios minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada, le han estabilizado y le han trasladado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre donde permanecerá ingresado. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.