Estudiantes se movilizan contra gritos del Elías Ahúja y exigen acabar con "el patriarcado y la cultura de la violación"

Resaltan la importancia de la educación sexual en las aulas y piden a la Complutense que corte sus relaciones con este colegio mayor

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Decenas de estudiantes se han movilizado este lunes contra los gritos y proclamas de los estudiantes del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja en una concentración en Ciudad Universitaria, en la que han exigido acabar con "el patriarcado y la cultura de la violación".

Así lo han hecho después de que se hiciera viral un vídeo en el que se podía ver a estos colegiales chillando "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar" a sus compañeras del CMU Santa Mónica.

Desde entonces, la comunidad educativa y políticos han mostrado su rechazo a estos cánticos, a lo que se ha unido este lunes por la mañana el Sindicato de Estudiantes.

En concreto, la secretaria general del sindicato, Coral Latorre, cree que es "muy importante" organizar estas concentraciones para mostrar el rechazo de los alumnos "al machismo y la cultura de la violación", así como a la actuación de estos "energúmenos haciendo gala de su machismo y de su misoginia".

Así, en declaraciones a los medios de comunicación, Latorre ha afirmado que es importante resaltar que no se trata de una cuestión "de toda la juventud", sino que esto sucede en un colegio mayor "muy vinculado a la extrema derecha y a una secta religiosa".

EXPULSIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes exigen, por ello, que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "rompa de forma inmediata" el acuerdo que tiene con este colegio mayor. "No puede ser que una universidad pública tenga relación con colegios mayores que promueven la cultura de la violación y educan en estos valores".

Al grito de 'No es un caso aislado, se llama patriarcado' o 'Fuera machistas de la Universidad', los universitarios han reclamado a la Complutense que expulse a estos alumnos también de la universidad. "En primer lugar para enviarles un mensaje, que reflexionen de verdad sobre lo que han hecho", ha afirmado la secretaria general del sindicato.

También, considera que es importante esta expulsión para "mandar un mensaje a toda la sociedad" de que el machismo "no es ninguna broma". "Si decimos que luchamos contra la violencia machista debe ser así. Si tú eres un machista y un misógino vas a recibir un castigo ejemplar", ha justificado.

EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS AULAS

Por otra parte, la portavoz de los estudiantes ha resaltado que la educación sexual es "un pilar fundamental" para acabar con este tipo de actuaciones, ya que es "el paso número uno para educar en el machismo".

Sin embargo, ha subrayado que no quieren educación sexual "en abstracto" sino una asignatura desde Primaria hasta la Universidad para "educar en el consentimiento, en que solo sí es sí y en el respeto a los derechos de las mujeres y al colectivo LGTBI".

A ello, ha añadido que no sirven clases de "reeducación o en una hora poner un preservativo a un plátano". "Eso no es educación sexual", ha afirmado, y ha explicado que se necesita una asignatura "evaluable y obligatoria para evitar que este tipo de comportamiento vuelva a suceder".

Latorre ha asegurado que esto "también son las manadas" y que luego la gente se echa "las manos a la cabeza" cuando suceden violaciones o agresiones sexuales. "La educación sexual es clave para evitarlas", considera.

Después de que algunas chicas del CMU Santa Mónica hayan asegurado que no les ha molestado este vídeo, ha valorado que "las víctimas no se dan cuenta de que son víctimas" y que hay "un mecanismo muy bien pensado para decirnos que esto es lo que hay" y que es normal "que te griten estas barbaridades".

"El 99,9% de las personas que hemos visto ese vídeo, especialmente las mujeres jóvenes, nos hemos sentido insultadas, ofendidas y hemos sentido mucho miedo de saber que compartimos espacio con este tipo de energúmenos", ha expresado la portavoz sindical.

Este fin de semana los colegiales del Elías Ahúja lanzaron un comunicado pidiendo disculpas por lo sucedido. Ante ello, ha señalado que estos chicos no se comportan de esa manera en el colegio mayor y luego en las clases son "respetados feministas". "Ese comunicado ni lo han escrito ellos, se piensan que somos tontas", ha trasladado.

"El comunicado que han sacado nos parece que se lo han escrito desde el colegio y que ellos han puesto su nombre y apellido, pero aquí no hay ningún tipo de arrepentimiento", creen los estudiantes, quienes han defendido una universidad "libre de violencias".

"UNA VERGÜENZA Y UNA FALTA DE RESPETO"

Entre los estudiantes que se han unido a esta concentración a la salida del Metro de Ciudad Universitaria se encontraba Luis, quien ha decidido participar porque cree que la actitud de estos colegiales es "una vergüenza".

"La Universidad tiene una cierta responsabilidad y creo que no se puede tolerar", ha expresado. Sin embargo, en su caso, opina que hay que educar a los chicos "en otro tipo de valores" y que expulsándolos de la universidad no se va "a la raíz" del problema. "Castigar por castigar no va a conseguir que se resuelva el problema", considera.

Por su parte, Ana, una alumna de los campus de Ciudad Universitaria, ha valorado que estos cánticos han sido "una falta de respeto" y cree que tendrían que tener "repercusiones".

También, ha puesto el foco en la importancia de acabar con las novatadas. "Tendrían que prohibirse las novatadas, es una cultura de novatadas en las que se humilla", ha aseverado.

705995.1.260.149.20221010121829