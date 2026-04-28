La Eurocámara aprueba el registro e identificación de mascotas con chip, ya en vigor en la Comunidad desde 1993

Archivo - Dos perros durante la ‘Sanperrestre’ 2024, a 30 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno a la que será la primera ley europea de bienestar para perros y gatos; y que contempla la protección de las mascotas a través de la obligación de microchip y registro en bases de datos que en la Comunidad ya está en vigor desde 1993.

El nuevo marco europeo, que necesita aún el visto formal de los Veintisiete para su entrada en vito y que sea trasladado a las legislaciones nacionales de todos los países del bloque, en donde según los datos de Bruselas, hay más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos, con un valor de mercado anual de 1.300 millones de euros.

Una vez entre en vigor la norma, los vendedores, criadores y refugios dispondrán de un plazo de cuatro años para adaptarse a todas las nuevas exigencias de bienestar, mientras que para los dueños de mascotas que no están destinadas a la venta el periodo para cumplir será mayor, de diez años, en el caso de los perros, y de 15 para los gatos.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid ya existe un registro de identificación de animales de compañía y la identificación obligatoria con microchip de perros y gatos data de 1993. El censo regional habla de un total de 706.702 animales en 2024, de los que más de 492.000 eran perros, según datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Ya en julio, cuando el Parlamento Europeo propuesto estas medidas para la cría, el cuidado y el alojamiento de perros y gatos, fuentes de la citada Consejería consultadas por Europa Press pusieron en valor que la normativa impulsada por el Ejecutivo autonómico "va en la misma línea que propugna Europa".

NORMATIVA EUROPEA PARA EJEMPLARES IMPORTADOS

Las mismas normas de trazabilidad y bienestar exigirán a los ejemplares importados, que también deberán llevar un microchip y, en un plazo máximo de cinco días desde su entrada en el espacio europeo, deberán ser registrados en alguna de las bases de datos nacionales de la UE, que estarán interconectadas para mejor control del tránsito de animales.

En el caso de los traslados sin fines comerciales, los perros y gatos extracomunitarios deberán ser registrados por el propietario también en un plazo máximo de cinco días en una base de datos de viajeros de mascotas de la UE que será creada precisamente en el marco de esta nueva ley.