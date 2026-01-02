La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse abandonará en 2027 la política tras "siete años de calvario" por el 'caso ITV'

Archivo - Imagen de recurso de la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) ha anunciado que abandonará la política en 2027, cuando acabe el mandato, y ha cargado contra "siete años atravesando un calvario" por el 'caso ITV', del que afirma ser inocente.

Lo ha comunicado en una publicación en sus redes sociales en las que afirma que ha sido "señalada, soportado titulares injustos, acusaciones falsas y bulos fabricados" por esta causa que sentará en el banquillo a la exregidora junto a ocho miembros de su Gobierno en el pasado Mandato.

Se prevé que sea este año cuando se celebre el juicio en el que la Fiscalía de Madrid pide doce años de inhabilitación por un presunto perjuicio a las arcas municipales cuando el Ayuntamiento condonó la deuda de una empresa que se encarga de hacer revisiones técnicas de vehículos.

Posse en su texto afirma que cree que se celebrará finalmente en primavera de 2027, coincidiendo con las elecciones locales de ese año, por lo que ha afirmado que por "coherencia" no formará parte de la candidatura al Consistorio.

La exalcaldesa ha afirmado que hace más de dos años ya tomó esta decisión en silencio porque "cerrar ciclos es la única manera de volver a respirar", pero que ha continuado en el Consistorio, donde es portavoz del Grupo Socialista, porque "miles de mostoleños confiaron" en ella.

"Creo firmemente que la honestidad debe ser la base del servicio público. Por eso también defiendo que las personas procesadas, a la espera de juicio oral --aunque la presunción de inocencia sea un derecho incuestionable-- no deben formar parte de listas electorales ni ocupar cargos orgánicos en sus organizaciones", sostiene.

En la misma carta insiste en que es inocente, pero afirma que ha sido "juzgada públicamente antes de que lo haga un juez" y "tratada como culpable mucho antes de poder defenderme".

"Con el paso de los años también he comprendido algo más: que la política, tal y como hoy se ejerce y se vive, se ha convertido demasiadas veces en una trituradora de carne. Un espacio donde se normaliza el desgaste, el señalamiento y el dolor personal como si fueran parte del precio a pagar. Yo ya no quiero sufrir más ni hacer sufrir a los míos", remarca.

Precisamente el PSOE tiene en Móstoles uno de los mayores quebraderos de cabeza a nivel orgánico. En abril la dirección regional suspendía 'in extremis' la elección de su Comisión Ejecutiva Municipal. Sucedía además horas después de que el secretario general del partido en la localidad, Álex Martín, comunicara que quería revalidar el cargo que ocupa desde 2018 a pesar de ser uno de los procesados en el 'caso ITV'.