Los exaltos cargos madrileños Carlos Mur y Peromingo declaran este martes en uno de los casos de las residencias

Dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid y el que fuera máximo responsable en el momento de la pandemia del Summa 112 están citados este martes a declarar como imputados ante el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid en una de las causas en las que se investigan los protocolos de derivación de residentes de centros de mayores a hospitales en la primera ola de la pandemia.

Los imputados son el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.

El Juzgado de Instrucción 37 de Madrid investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020.

En la querella se acusa a los investigados de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.

Es el quinto procedimiento judicial en el que los exaltos cargos del Gobierno regional están citados como imputados. El pasado 26 de mayo, Mur y Peromingo debían comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los investigados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.

Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los exaltos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos".

El pasado 9 de diciembre, Peromingo declaró en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Mur estaba citado ese mismo día, pero no compareció, produciéndose finalmente su declaración el pasado 26 de enero, por videoconferencia desde Andorra.

El 10 de diciembre, Peromingo prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. Mur estaba igualmente citado a declarar, pero tampoco compareció. Peromingo ha declarado de momento en dos ocasiones y Mur en una. El tercer imputado, Pablo Busca, aún no ha prestado nunca declaración ante un Juzgado. Sus comparecencias se han aplazado bien por estar personado o bien por tener problemas de salud.