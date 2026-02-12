El excapellán del Highlands declara ante la jueza que no realizó actos peligrosos para las menores

Familiares afectados por el caso del excapellán del colegio Highlands - EUROPA PRESS

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El excapellán del colegio Highlands School de El Encinar investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas ha declarado ante la jueza que instruye la causa que no realizó acto alguno peligroso para las menores, con lo que vuelve a negar los delitos de los que le acusan siete víctimas.

El padre Marcelino de Andrés ya declaró cuando fue detenido en marzo de 2025 ante la instructora, quedando en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares como no acercarse al colegio ni a las niñas.

Su comparecencia se produce ahora ante dos nuevas denuncias que están judicializadas ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Las afectadas han ratificado ya sus denuncias en el marco del procedimiento.

Varios padres de antiguos alumnos del centro se han concentrado esta mañana en los juzgados para protestar y mostrar su apoyo a las familias de las víctimas. "Pedimos que se haga justicia", han aclamado.

En su declaración, el investigado solo ha respondido a las preguntas de su defensa y su comparecencia ante la jueza apenas ha durado unos minutos. Según ha dicho, en ningún caso hubo acto que supusiera "nada peligroso" para las menores.

El abogado de varias familias, el letrado Nacho Fuster, ha detallado que hay alrededor de siete víctimas y que aún quedan diligencias por practicar. Entre las diligencias hay testificales, documentales, oficios librados al colegio y a otras entidades.

En la causa constan las declaraciones que efectuaron las niñas, quienes confesaron a sus padres que el padre Marcelino les molestaba a veces y les llevaba a "sitios secretos", donde les introducía supuestamente la mano por debajo de la ropa interior.

OTRAS DILIGENCIAS

El pasado mes de septiembre, la jueza tomó declaración al exdirector del centro, quien manifestó que no tenía "ningún conocimiento" de los presuntos abusos sexuales.

También comparecieron dos docentes en calidad de investigadas después de que una de las víctimas manifestara que conocían lo que estaba ocurriendo y que no habían "hecho nada" para impedirlo. Una de las profesoras dijo que "todo" responde a "una denuncia falsa".

El padre Marcelino de Andrés fue detenido el 7 de marzo de 2025 y actualmente se encuentra en libertad provisional con la medida cautelar de no poder acercarse al colegio ni a las niñas. El centro le apartó de sus funciones cuando se conocieron las denuncias.

Durante una exploración judicial, una de las menores manifestó haberle dicho a las profesoras que el padre Marcelino le tocaba sus "partes íntimas" y afirmó que las docentes no le hacían caso.

Las declaraciones tienen lugar después de que las menores y sus padres ratificaran antes del verano el relato de las denuncias que interpusieron ante la Policía Nacional.

Tras conocerse el caso, el entonces responsable del centro y sacerdote de los Legionarios de Cristo asumió la responsabilidad ante los padres por mantener al excapellán en el cargo.

En concreto, las supuestas agresiones sexuales se habrían cometido en un punto ciego donde no había cámaras de seguridad, según consta en el sumario del caso.

En el sumario consta que una madre de dos antiguos alumnos del colegio trasladó al entonces director del Highlands su temor por el cura debido a su pasado con el fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo.

Marcial Maciel fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997.

La investigación policial partió de la Unidad de Familia y Mujer a raíz de una denuncia formulada por el padre de una de las menores por hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025.