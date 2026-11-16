El exdelegado carga contra quienes "tratan de instrumentalizar la Justicia para alcanzar sus fines políticos"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín ha arremetido contra quienes tratan de "instrumentalizar la Justicia para alcanzar sus fines políticos", tras conocerse este lunes que el Ayuntamiento de la capital le ha denunciado por un delito de prevaricación en la gestión de la acampada en la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda.

"Una vez más, plena confianza en nuestro sistema judicial y hartazgo máximo de quienes tratan de instrumentalizar la Justicia para alcanzar sus fines políticos. No les saldrá bien", ha manifestado Martín en una publicación en su perfil en redes sociales.

El exdelegado ha insistido en que en la acampada en Sol se actuó "dentro del marco de la ley, dando respuestas, buscando soluciones y tratando de aplicar el sentido común" para tratar de aplacar las "ansias de excesos" de otras administraciones que "nunca han aceptado que se les pueda llevar la contraria".

"Si hay que explicarlo ante la Justicia, se explicará con toda la normalidad y quedará claro qué hizo y qué dejó de hacer cada cual, y también el porqué", ha remachado Martín.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento presentará una denuncia penal en los juzgados de Plaza Castilla contra Francisco Martín por un delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva por su "inacción y dejación de funciones en la acampada ilegal" de Sol.

La actual Delegación desconoce por el momento el contenido de la denuncia, según han trasladado desde el equipo de Pilar Trinidad, pero en el cualquier caso, remarca que "todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la acampada en la Puerta del Sol se han tomado con pleno respeto a la legalidad vigente, en particular a los derechos fundamentales, con rigor y responsabilidad".