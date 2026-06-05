La exmujer de Luis Lorenzo niega haber aislado a su tía y lucrarse de su dinero: "Estaba donde quería estar"

El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana, en la Audiencia Provincial de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exmujer de Luis Lorenzo ha negado durante su declaración en el juicio haber aislado o retenido contra su voluntad a su tía Isabel, asegurando ante el tribunal que la anciana permaneció en Madrid por cuestiones médicas, que ésta le otorgó por decisión propia poderes para gestionar su patrimonio y que "nunca tuvo intención" de lucrarse de su dinero.

El juicio contra el intérprete y su expareja quedará hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid. Se enfrentan a una petición fiscal de seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral por el presunto trato vejatorio y administración desleal por la supuesta gestión irregular de su patrimonio y dinero.

La primera en declarar ha sido Arancha Palomino, quien durante más de dos horas ha negado los delitos que se le imputan y ha defendido los cuidados que recibió su tía en los últimos meses de su vida.

De igual modo, ha negado que el actor tuviera acceso a las cuentas bancarias de la víctima y ha explicado que era su tía la que sacaba directamente dinero del banco como 800 euros en una ocasión para hacerse un 'microblading', un gasto que la Guardia Civil le atribuyó a ella durante la investigación.

"Ella estaba donde quería estar. Ella quería quedarse en Madrid. Aquí tenía una familia", ha afirmado a preguntas de la fiscal, a quien ha espetado que tuvo los mejores cuidados. "A diferencia de mi tío que quería controlar su dinero, yo quería que lo disfrutara", ha aseverado, indicando que ella pagó del dinero de su tía gastos relacionados con sus cuidados y el entierro.

Además, ha tachado de "injusto" que la cuidadora de su familiar esté también sentada en el banquillo de los acusados. En concreto, la Fiscalía solicita para ella dos años y medio de prisión al considerar que tuvo responsabilidad en las condiciones de atención que recibió la anciana.

FUERTE VÍNCULO CON SU TÍA

En su declaración, Palomino ha querido dejar claro el fuerte vínculo sentimental que tenía con Isabel desde la infancia y que se potenció a raíz de que falleciera su madre. "Mi tía era como una madre, fue mi pilar y mi sostén", ha asegurado contado que los hermanos de Isabel no querían que estuviera con ella, lo que le generaba a la anciana un conflicto de lealtades.

Según su relato, en agosto de 2020 le comentó que quería viajar a Madrid para consultas médicas con motivo de temblores en manos y heridas que tenía en las piernas que no se curaban. Ya en marzo de 2021, acude un fin de semana a Asturias para un juicio y nota que su tía había desmejorado notablemente. Se la llevaron a Madrid para una revisión médica pero finalmente se quedó mas de lo esperado.

"No se va porque tenía una cita pendiente en neurología. Ella hablaba por teléfono con quien quería. Además, les informaba de las revisiones médicas. Lo que han dicho cuidadora de que no tenia móvil es absolutamente falso. Era una persona libre de hacer y hablar con quien ella quería", ha aseverado.

"Le facilité los cuidados que hubiera facilitado a mi madre. Tenia muchas dificultades motoras. Le costaba hablar. La llevo a Grado a enterrar porque no tenía nada que ocultar", ha recalcado, indicando que una semana antes de morir negó la entrada a la Guardia Civil a raíz de una denuncia de la familia por sus hijos y para no alterar a su tía.

DETERIORO PROGRESIVO

Según su testimonio, el deterioro fue progresivo, iniciando los problemas con dificultades al caminar. También ha querido dar explicaciones al episodio del Vips, cuando la dejó el 17 de abril de 2021 durante casi 8 horas sola para irse al Parque Warner.

"Este episodio marco un punto de inflexión porque a partir de aquí ya no la quiero dejar sola. Jamás la obligue a hacer algo que no quería hacer. No fue una decisión acertada. Una persona que quiere abandonar a alguien le tiene en la televisión y no le lleva a médicos. Si está secuestrada, no la dejó en un sitio público. Ella estaba donde quería estar", ha aseverado.

"A ella no le apetecía ir. Le dije que me quedaba con ella y me dijo que no necesitaba una niñera. Se comportaba con total normalidad. Nunca se había desorientado antes. Me dijo que se quedaba en el Vips. Le dije no lo veía bien", ha detallado. Tras ello, la fiscal le ha preguntado por qué llegó sobre las nueve de la noche a pesar de que la Policía le avisó a las seis de la tarde.

En cuanto a la cuidadora acusada también en el juicio, Arancha ha relatado que encargó a la mujer los cuidados de su tía si bien la anciana se quejaba de que estaba todo el día viendo series y haciéndose fotos. Así, ha detallado que contrató con la empresa de cuidados la mejor opción, el servicio premium. "Yo quería la mejor para ella. A diferencia de mi tío que quería controlar el dinero, yo quería que ella viviera, que ella lo disfrutara", ha agregado.

En otro momento de la declaración ha señalado que las cuidadoras le daban las medicinas a su tía. Sin embargo, una de las empleadas aseguró en su interrogatorio que Arancha les comentó que ella se encargaría de al alimentación y del suministro de medicinas.

QUISO CAMBIAR TESTAMENTO A SU FAVOR

En cuanto al testamento, ha explicado que Isabel le comentó que quería modificar el testamento y le dijo que quería dejarla a ella dinero y la casa de Grado. Fue entonces cuando fueron a la notaría a consultar estos cambios. Asimismo, ha asegurado que su tía le quiso dar un poder especial para que ella pudiera acceder a dinero y que lo usara con lo que quisiera.

"Yo quería saber el dinero que tenía porque iba empeorando. Me preocupó esa situación de salud. Necesitaba conocer el salgo para administrar los bienes", ha dicho.

Tras ello, ha explicado que contrató una poliza de decesos por 5.000 euros poco antes de su fallecimiento para que su tía cumpliera su voluntad en vida de ser enterrada junto a su marido en Valbuena (Asturias).