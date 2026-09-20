La expansión que llevó Metro más allá de Madrid, ante un nuevo salto hacia la periferia

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro conectó durante casi ocho décadas únicamente a los barrios de capital antes de cruzar por primera vez los límites del término municipal de la ciudad en 1999. Veintisiete años después, la red presta servicio en once municipios fuera de Madrid y se prepara para una nueva expansión en los próximos años hacia Móstoles, Leganés y Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo y colindante con Alcobendas.

Desde la inauguración el 17 de octubre de 1919 de la primera línea, con 8 estaciones y 4 kilómetros entre Cuatro Caminos y Sol, la red del suburbano ha ido creciendo hasta sumar un total de 303 estaciones y 296,78 kilómetros a lo largo de 12 líneas y el ramal entre Ópera y Príncipe Pío.

Tendrían que pasar más de 79 años para que la red saliese de los límites del término municipal de la capital, un hito que se completó en abril de 1999. Más de un cuarto de siglo después, Metro llega actualmente a la capital y a otros once municipios madrileños a través de redes como MetroSur, MetroNorte, MetroEste o prolongaciones específicas.

En concreto, además de a Madrid, la red ya da servicio a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe y Leganés mediante las líneas 3, 7, 9, 10, 11 y 12.

Ahora, la compañía metropolitana quiere seguir creciendo y quiere hacerlo fundamentalmente hacia el extrarradio y hacia fuera de la capital. Durante el último Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad, Isabel Día Ayuso, anunció una nueva expansión de la red con 32 nuevos kilómetros hacia Leganés, Móstoles y Las Tablas, al norte de la capital, con horizonte temporal en 2034.

El proyecto más destacado es el de llevar el Metro a Móstoles a través de una prolongación de la Línea 10 desde Puerta del Sur con 6,5 kilómetros de nuevo trazado y un mínimo de seis estaciones. El calendario prevé que las obras se desarrollarán entre 2030 y 2034, con una inversión estimada de 1.050 millones de euros.

Móstoles, localidad con unos 215.000 habitantes y 45,28 kilómetros cuadrados de término municipal, cuenta con seis estaciones de Metro, todas ellas de MetroSur.

También se proyecta llevar el suburbano desde La Fortuna hasta Poza del Agua en Leganés con la ampliación de la Línea 11. Está previsto que este mes de septiembre comiencen los trabajos de estudio mediante una modificación del contrato actualmente existente.

En este caso, la localidad, con más de 195.000 vecinos y 43,25 kilómetros cuadrados de superficie, cuenta con siete estaciones que corresponden a la Línea 12 o MetroSur y una octava, la mientras que la mencionada estación de La Fortuna, que forma parte de la L11.

CUANDO METRO SALIÓ DE LA CAPITAL

El metro salió por primera vez del término municipal de Madrid el 7 de abril de 1999, al ponerse en servicio el tramo de la Línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey, con estaciones en Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.

Un primer viaje para inaugurar este tramo que fue posible tras dos años de obras para una prolongación de casi 18,3 kilómetros en dirección este para conectar Vicálvaro con ambas localidades.

Con una inversión de 18.850 millones de las antiguas pesetas (más de 113,29 millones de euros), el proyecto capitaneado por el gobierno 'popular' de Alberto Ruiz-Gallardón contempló también la incorporación de cuatro nuevas estaciones. Dos de ellas eran en superficie (Rivas-Vaciamadrid y La Poveda) y las otras dos semienterradas (Rivas Urbanizaciones y Arganda del Rey).

La salida a Rivas y Arganda fue el primer paso, pero no el gran salto. La expansión decisiva llegó cuatro años después con la inauguración de la Línea 12, MetroSur, el proyecto estrella de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad.

Fue el 11 de abril de 2003 cuando un convoy de Metro recorrió por primera vez las nuevas estaciones de la Línea 10 (Colonia Jardín, Cuatro Vientos, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur) hasta entrar en el anillo de MetroSur propiamente dicho y efectuar su primera parada en Alcorcón.

Las 28 estaciones de MetroSur distribuidas a lo largo de más de 40 kilómetros de longitud permitieron conectar los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles entre sí y con el centro de la capital. La obra fue uno de los mayores trabajos de obra civil de su tiempo y contó con una inversión de 1.640 millones de euros.

Se proyectó con la intención de unir el sur de la región con la capital, a través de la interconexión con Cercanías Renfe y la prolongación de la Línea 10 hasta Puerta del Sur. En junio del año 2000 comenzaron los trabajos, que finalizaron 30 meses después.

Otro de los grandes hitos fue la llegada de MetroNorte a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en 2007 con la ampliación de la Línea 10 hasta la estación de Tres Olivos.

El 26 de abril fue inaugurado por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad, y supuso una inversión cercana a los 784 millones de euros para ampliar la red del suburbano en cerca de 16 kilómetros.

De esta forma, MetroNorte nacía con once estaciones, cuatro de ellas en Alcobendas (La Granja, La Moraleja, Marqués de Valdavia, Manuel de Falla) y tres más en San Sebastián de los Reyes (Baunatal, Reyes Católicos y Hospital del Norte --actualmente Hospital Infanta Sofía--).

Poco después, el 5 de mayo, el suburbano llegó también a San Fernando de Henares y Coslada con la ampliación de la Línea 7 desde Las Musas, el conocido como MetroEste, un empeño de Esperanza Aguirre que fue inaugurado de forma apresurada en año electoral y que ha derivado en una grave crisis social y estructural en ambas localidades que se ha arrastrado hasta la actualidad.

Con una inversión de más de 645 millones de euros, suponía 12 nuevos kilómetros y cuatro nuevas estaciones en Coslada (Estadio Olímpico, Barrio del Puerto, Coslada Central y La Rambla) y tres en San Fernando de Henares (San Fernando, Jarama y Henares). La estación de Hospital Henares llegó el 11 de febrero de 2008, coincidiendo con la entrada en funcionamiento del hospital.

Más recientemente, la Línea 3 de Metro llegó el 21 de abril de 2025 hasta El Casar, en Getafe, gracias a un túnel de 2,7 kilómetros desde Villaverde Alto. De este modo, MetroSur ganó una segunda conexión directa con la red radial de Metro, además del enlace de Puerta del Sur con la L10.

DESPLIEGUE DE METRO LIGERO

Si se suma la red de Metro Ligero y el Tranvía de Parla, explotados en régimen de concesión, la infraestructura ferroviaria regional alcanza quince municipios al sumar a Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Parla.

En este sentido, la presidenta regional también anunció la ampliación de la Línea 3 de Metro Ligero hasta Valenoso, en Boadilla del Monte, con 1,5 kilómetros de trazado en vía doble, dos paradas en superficie y una terminal.

La red de Metro se complementó con la llegada de Metro Ligero a mediados de 2007 a los municipios de Pozuelo y Boadilla del Monte y el estreno del Tranvía de Parla. En total, cuatro líneas con 35,4 kilómetros y 52 estaciones-red que conectan zonas residenciales y de actividad económica con redes de mayor capacidad, como Metro y Cercanías.

Metro Oeste llegó a finales de julio de 2007 a Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón a través de Colonia Jardín (Línea 10 de Metro) a través de total 28 paradas repartidas en algo más de 22 kilómetros de vías, y una inversión de 362 millones de euros.

Por su parte, el Tranvía de Parla, una línea circular, fue inaugurado el 6 de mayo de 2007 por Esperanza Aguirre. En total, tiene un recorrido de 8,3 kilómetros y 15 paradas, todas ellas en superficie, y enlaza con los principales puntos del municipio, con el desarrollo Parla Este y con Cercanías en la parada de Parla Centro.