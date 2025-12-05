Experto inmobiliario destaca la altísima demanda y la subida de un 20% en los precios de las viviendas de Madrid en 2025

Carlos Rojo, experto inmobiliario, en una entrevista a Radio Intercontinental - RADIO INTERCONTINENTAL

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actividad inmobiliaria de Madrid en 2025 ha estado marcada por muchos movimientos de compraventa y alquiler de inmuebles, con muchísima más demanda que oferta, lo que ha impulsado un crecimiento de los precios de una media superior al 20% respecto al año pasado.

Así lo ha indicado en una entrevista en Radio Intercontinental Madrid, recogida por Europa Press, Carlos Rojo, experto inmobiliario con una trayectoria de más de 12 años en el mercado, quien ha destacado que el sector vive "un momento cúspide" caracterizado por una alta demanda y muy poca oferta en casi todas las zonas de la capital.

Como ejemplo de esta presión inmobiliaria, el fundador de Crojo Propiedades ha señalado que muchos anuncios de arrendamiento de pisos reciben 40 emails en 40 minutos. En el caso de las ventas, ha indicado que aunque hay demanda, "no todo el mundo puede llegar" a los precios actuales.

Así, ha señalado que en el barrio de Aluche por un piso de tres dormitorios en venta se estaría hablando de un precio entre los 330.000 y 370.000 euros y, dentro de la M-30, unos 500.000 euros de media o, incluso más, dependiendo de la zona. Sobre los plazos de venta, ha asegurado que en un mes podría estar vendido, siempre que el propietario siga sus recomendaciones.

ALGO MÁS DE OFERTA POR EL 'FACTOR DICIEMBRE'

Sobre el llamado "factor diciembre", Rojo ha explicado que este mes han salido algo más de viviendas al mercado porque algunos propietarios y compradores quieren "cerrar año" con buenos datos o iniciar 2026 "con una vivienda nueva como "proyecto de vida".

Rojo ha recalcado que vender una vivienda "no es tan sencillo" como poner un anuncio, ya que implica visitas, selección de candidatos, asesoramiento y un acompañamiento completo. Así, ha explicado que es frecuente que los propietarios "dejen las llaves" y requieran información constante sobre las visitas.

En el ámbito financiero, el experto inmobiliario ha animado a los jóvenes a consultar las ayudas de la Comunidad de Madrid porque "hay más financiación que si se va a un banco". Y ha recordado que también han ampliado la edad en la que pueden recurrir a esas ayudas para comprar una primera vivienda.

El propietario de Crojo Propiedades ha reconocido también el "miedo" de algunos propietarios a sacar viviendas en alquiler a la venta por temor a la okupación u otros problemas con los inquilinos, por lo que les ha recomendado tener seguros de protección "desde el minuto uno hasta el minuto final". Y ha subrayado la importancia de ofrecer a los inquilinos "seguridad jurídica, profesionalidad, rapidez y papeleo que les llevan al notario directamente".

HERENCIAS Y REFORMAS DE PISO

Sobre el papel de las herencias de pisos, ha explicado que los inmobiliarios desempeñan una labor fundamental porque han de "empatizar con esos familiares y ser "rápidos en la documentación" para dar un buen servicio. "Actuamos como verdaderos gestores de transiciones vitales, acompañando a los propietarios y herederos de la mano hasta notaría, entregando todo bien documentado para que compradores, vendedores y banco acudan a la firma con los deberes hechos", ha detallado.

Rojo también ha explicado que asesoran a los compradores en reformas y que gestionan la venta de viviendas ya remodeladas para clientes inversores. Y ha apuntado que han vendido también varias propiedades también en la sierra madrileña, zona que considera atractiva para quienes buscan "calidad de vida y fresquito en verano".

"Ha sido un año próspero, con esfuerzo, dedicación, y bastante trabajo; con propietarios que te exigen más, lo que es lógico y normal. Hemos creado muchos hogares y eso convierte, en ocasiones, a clientes en amigos", ha apuntado.

Por último, el experto madrileño ha recomendado a quien quiera vender o alquilar que "no lo ponga en manos de cualquiera", porque vender o arrendar una vivienda "debe ser una satisfacción, no un problema".