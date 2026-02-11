Explosión sin heridos en un tanque con disolventes en la fábrica de Ercros de Aranjuez

Planta de Ercros en Aranjuez - ERCROS

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La planta de la empresa Ercros en Aranjuez ha registrado la noche de este martes una explosión en un tanque que contenía tolueno, un tipo de disolvente, sin que se hayan registrado heridos.

En concreto, sobre las 20.30 horas se produjo una detonación en un tanque de proceso de la planta de tratamiento y recuperación de efluentes líquidos de la fábrica como consecuencia de un aumento de presión.

"No ha habido personas heridas, ni afectación al medioambiente. La situación ha sido controlada con medios propios y el incidente no ha tenido consecuencias posteriores", ha apuntado la compañía en un comunicado.

Al lugar han acudido efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como sanitarios del Summa 112 en preventivo y agentes de la Policía Local.

Los Bomberos comprobaron que no había peligro para la población por la emisión de gases y procedieron a ventilar las instalaciones, según han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez Herrero (PP), y la directora de la división de farmacia y de la fábrica de Aranjuez, Mari Carmen Cruzado, difundieron un vídeo en redes sociales la misma noche del martes para tranquilizar a la población ante las llamadas recibidas al haber escuchado una detonación. En el mismo, ambos destacaban que no se había registrado heridos y no había habido emisión de gases.

Con una plantilla de más de 200 personas, la fábrica de Aranjuez conforma la división de farmacia de Ercros y está activa desde 1951, cuando se convirtió en la primera empresa española en fabricar penicilina.

En la actualidad, esta fábrica se dedica a la producción y venta de principios activos farmacéuticos (API) genéricos, principalmente del campo de los antibióticos. También está presente en el segmento de los antiulcerosos, antihipertensivos y antifúngicos, y en los principios activos farmacéuticos e intermedios hechos a medida del cliente, lo que se conoce como producción por contrato.

Es el segundo fabricante del mundo de ácido fusídico y el tercero de fosfomicina. Exporta prácticamente toda su producción a la UE, EE.UU., Oriente Medio y Norte de África, principalmente.

La fábrica dispone de tres plantas polivalentes de síntesis y fermentación, una planta de producción y mezcla de productos estériles, y un laboratorio y centro de I+D. La capacidad de producción global de la fábrica es de unos 430.000 kilos al año.