Una exposición en Conde Duque recorre desde este jueves la vida y legado de Enrique Tierno Galván como alcalde de Madrid

Presentación de la exposición dedicada a Tierno Galván, en Conde Duque - PSOE MADRID/DIEGO VÍTORES

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Conde Duque acoge desde este jueves una exposición dedicada a Enrique Tierno Galván quien fuera alcalde de Madrid durante siete años (1979-1986) con motivo del 40º aniversario de su fallecimiento, una muestra que invita a los madrileños a redescubrir la figura del conocido como el Viejo Profesor y su legado en la transformación de la ciudad.

Bajo el título '40 años: El Madrid de Tierno', la exposición está compuesta por 39 expositores que recorren, a través de textos, fotografías y documentos, las principales políticas y proyectos desarrollados durante su alcaldía.

Igualmente, repasará sus distintas facetas como alcalde, profesor, intelectual y político socialista, así como su contribución a la ciudad y a la democracia en España.

Los paneles abordan así distintos ámbitos de la transformación de Madrid durante los años ochenta. El Planetario, el impulso de Mercamadrid o el del Pasillo Verde figuran en el haber de Tierno Galván al frente del Ayuntamiento de Madrid. Fue el alcalde de la Movida Madrileña, el que puso las bases para modernizar una ciudad que salía de la dictadura franquista, el que hizo que sus bandos, cargados de sabiduría e ironía, fueran lectura obligatoria por su calidad literaria y agudeza política.

Los contenidos se estructuran en paneles temáticos con títulos como 'El Madrid socialista de Tierno Galván', 'Una década de progreso', 'Madrid se mira en el Manzanares', 'Verde que te quiero verde', 'Ciudad solidaria, equilibrada y participativa', 'Vanguardia cultural de Europa' o 'De Madrid al mundo', entre otros.

La muestra incluye además fotografías que documentan momentos destacados de su mandato, así como material bibliográfico y documental de la época, entre ellos ejemplares de sus famosos bandos municipales.

El espacio expositivo incorpora también objetos personales de Tierno Galván, como su lupa o un busto, que ayudan a acercar al visitante a la dimensión humana e intelectual del alcalde.

La exposición se completa con un roll-up dedicado al Plan Integral de Saneamiento de Madrid y a la recuperación del río Manzanares, uno de los proyectos estratégicos impulsados durante su etapa.

"UNA DE LAS FIGURAS MÁS QUERIDAS"

La exposición que abre sus puertas este jueves forma parte del amplio programa diseñado por el Grupo Municipal Socialista para recordar a Tierno Galván, su figura y su legado, "guía imprescindible para construir el Madrid del presente", bajo el lema '40 años: El Madrid de Tierno'.

Durante la presentación de la muestra, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha animado a los madrileños a visitar la exposición para conocer "su pensamiento, su forma de entender la política" y también el "legado" de "una de las figuras más queridas y decisivas de la historia" de Madrid.

Según ha explicado, la muestra permite recorrer la huella que dejó durante su etapa al frente del Consistorio en "una época de gran transformación y también de ilusión colectiva".

Maroto también ha destacado el compromiso del exalcalde con los valores de la paz, el diálogo y la convivencia, recordando que "en unos tiempos también muy complejos supo decir alto y claro 'no a la guerra'". En este sentido, ha señalado la presencia en la muestra de un mural que recoge una frase escrita por el propio Tierno Galván: "La paz no se consigue sin esfuerzo; si quieres la paz, trabaja por la paz".

"EL MEJOR ALCALDE DE MADRID"

Durante el encuentro con los medios, el exalcalde Juan Barranco ha señalado que la exposición pretende ser "un recorrido de homenaje y recuerdo" a quien, a su juicio, fue "para muchos" el "mejor alcalde de Madrid".

Barranco ha recordado que la muestra se enmarca en el año que dedica el Grupo Municipal Socialista a Tierno Galván y repasa la gestión municipal de aquellos años marcada, según ha indicado, por la apuesta por "una ciudad de paz, de cultura y de convivencia".

En ese sentido, ha mencionado algunas de las actuaciones que se impulsaron en aquella etapa, como la construcción de 40.000 viviendas sociales, el desarrollo del Campo de las Naciones, el Pasillo Verde ferroviario o la creación del Consorcio de Transportes, además de señalar que el 85% de los equipamientos existentes actualmente en los distritos de Madrid se construyeron entonces.

Durante su intervención, también ha señalado que incorporará a la exposición un ejemplar del libro 'Canto a la paz', impulsado por Tierno Galván y compuesto por dibujos y textos de intelectuales y dibujantes españoles.

El exalcalde ha destacado asimismo la elección del Conde Duque como sede de la muestra, recordando que el edificio fue un antiguo cuartel que llegó a plantearse derribar en los años 70 y cuya transformación en centro cultural comenzó durante el mandato de Tierno Galván y continuó posteriormente con otros alcaldes.

"Cuando se trabaja con seriedad, con lealtad y con sentido de la responsabilidad, quienes se benefician son los ciudadanos", ha señalado, al destacar la continuidad institucional que permitió completar la rehabilitación del espacio.

"SUPO INTERPRETAR EL ALMA DE MADRID"

Por su parte, el comisario de la exposición, José María de la Riva, quien fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid durante aquellos años, ha subrayado a los medios de comunicación que la muestra busca reflejar cómo Tierno Galván "supo interpretar el alma de Madrid".

Según ha explicado, el recorrido expositivo permite entender tanto el pensamiento del exalcalde como las estrategias que impulsó para el desarrollo de la ciudad, algunas de las cuales, tal y como ha indicado, siguen teniendo efectos en la actualidad.

Entre los elementos más destacados de la exposición ha señalado el busto situado a la entrada y el denominado mural de la paz, que, a su juicio, sintetizan dos rasgos fundamentales de la figura de Tierno Galván: su personalidad y su compromiso con la paz.

La exposición se encuentra instalada en el vestíbulo del Archivo de la Villa, ubicado en el Centro Cultural Conde Duque, y podrá visitarse hasta el 4 de mayo, de lunes a domingo, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

HOMENAJE INSTITUCIONAL

Sobre el homenaje institucional del Ayuntamiento, suspendido en enero por la tragedia ferroviaria de Adamuz, Maroto ha informado a los medios que se baraja el 20 de abril como posible nueva fecha.

"Se está buscando una fecha, nosotros queríamos una fecha emblemática, como lo fue pues el día de su fallecimiento, que finalmente no se pudo celebrar y la propuesta ahora mismo que está encima de la mesa es el 20 de abril", ha explicado la socialista.

En este sentido, ha destacado que se enmarca en otro hito de la carrera de Tierno Galván: el día después de tomar el bastón de mando. "Estamos cerrando esa posible fecha para poder celebrar ese acto institucional que el Ayuntamiento de Madrid y los alcaldes de Madrid quieren también rendir a Enrique Tierno Galván", ha concluido.