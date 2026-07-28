La extinción logra contener el avance de los frentes activos y evita que llamas alcancen Valdemaqueda

Puntos calientes tras el paso del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Casillas, Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha calcinado 55000 hectáreas convirtiéndose en el mayor incendio registrado en España. Act - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de extinción ha permitido contener el avance de los frentes activos del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid y evitar que las llamas alcanzaran el municipio de Valdemaqueda, ha informado la Delegación de Gobierno en Madrid.

El amplio despliegue de medios aéreos y terrestres, con más de 400 efectivos trabajando durante toda la noche, ha logrado reducir de forma significativa la amenaza sobre las zonas afectadas.

No obstante, el incendio continúa activo y todavía no está controlado. Por ello, durante la jornada de este martes los trabajos se centrarán en la vigilancia de los frentes y el refresco de las áreas quemadas para evitar reactivaciones, especialmente ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para las próximas horas.

Los servicios de emergencia mantienen el dispositivo desplegado y piden a la ciudadanía que siga las recomendaciones de las autoridades y evite acercarse a las zonas afectadas mientras continúan las labores de extinción.

En los fuegos que afectan al norte de región se ha trabajado con maquinaria pesada, medios de extinción y fuegos técnicos, logrando el objetivo de evitar que el incendio llegara a Valdemaqueda.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.

Desde el Gobierno han resaltado que el esfuerzo realizado en ese frente durante este lunes, "con el uso masivo de medios aéreos --siete hidroaviones y cuatro helicópteros-- y la concentración de recursos terrestres, con más de 400 efectivos durante la noche", ha permitido "disminuir la amenaza, siempre con la precaución de pensar que el incendio aún no está controlado y que las condiciones siguen siendo cambiantes, además de prever un endurecimiento de las condiciones climáticas, manteniéndose la situación del fuego activa".

Previsiblemente, los esfuerzos se centren durante este martes en la vigilancia y en refrescar las zonas en lugar de lucha contra el frente, ante la previsión del aumento de temperaturas con la llegada este miércoles de la nueva ola de calor.