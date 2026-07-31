Extinguido un fuego de pasto junto a la Universidad Politécnica de Madrid

Archivo - Una ambulancia de SAMUR-PC atiende a un motorista en la A-3 - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado las llamas y han evitado la propagación de un fuego de pasto este viernes en el entorno de la Avenida Politécnica y Avenida del Campus Sur de Puente de Vallecas, junto a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Campus Sur y la A-3.

Los bomberos han evitado que el fuego, que se ha originado a las 16 horas, se propagara a una gasolinera y varios concesionarios de coches próximos, ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

En concreto, ha ardido vegetación de un solar, pasto y arbolado y alguna caseta de obra. Samur-PC ha atendido a siete trabajadores de un concesionario, intoxicados leves por humo, después de intentar apagar las llamas con extintores y retirar varios vehículos de la zona afectada. A pesar de ello, no han requerido traslado hospitalario.

Policía Municipal ha perimetrado la zona de actuación y ha controlado los accesos y Policía Nacional ha participado en el dispositivo.