Extinguido un incendio en una chatarrería de Mejorada del Campo

Incendio en una chatarrería de Mejorada del Campo - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio originado la noche de este miércoles en una chatarrería de Mejorada del Campo, que ha registrado importantes daños por el fuego.

El incendio se originó sobre las 22.30 horas por causas que están siendo investigadas y afectaba a varios montones de chatarra acumulada, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar acudieron hasta doce dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que lograron extinguir el fuego. Pese a los daños materiales, ninguna persona precisó de asistencia sanitaria.