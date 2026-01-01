La factura del agua en la Comunidad subirá casi otro 3% en 2026, siguiendo la estrategia de escalada anual hasta 2030

Archivo - Canal de Isabel II - CANAL DE ISABEL II - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid afrontará en el próximo 2026 una nueva subida en la factura del agua de en torno a un 3%, dando así continuidad al plan de incrementos progresivos iniciado este año y que se extenderá hasta el cambio de década, tal y como figura en el Plan Estratégico 2025-2030.

Desde el Ejecutivo autonómico justificaron en su día esta estrategia como necesaria después de diez años sin actualizar las tarifas, y en todo caso incidieron en que la subida representaría apenas unos 50 céntimos al mes para un consumidor medio de agua del Canal de Isabel II.

Las estimaciones apuntaban para este 2025 una subida de apenas 1,04 euros por factura, lo que elevaría a unos 37,22 euros lo que un hogar medio pagaría cada dos meses por el consumo de agua. Ahora, para el entrante 2026 se estimaba una subida de otro 1,08 euros más, que elevarían la factura hasta los 38,30 euros bimensuales.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que se implementará la subida acordada con el Plan Estratégico 2025-2030 aprobado por el Ejecutivo regional. La adaptación de las tarifas se hará de manera progresiva, aplicándose en cada periodo una única orden de actualización del 3% sobre las tarifas del anterior periodo.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han incidido en varias ocasiones en que esta actualización tarifaria se enmarca dentro de un plan de inversión de más de 2.000 millones de euros. Pese a todo, la región seguirá manteniendo las tarifas más bajas de "toda España", según justificó en su día el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.