La facturación de la industria en la Comunidad de Madrid sube un 3% en 2025 frente al 0,5% nacional

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en la Comunidad de Madrid cerró 2025 con un aumento del 2,9%, por encima del registro nacional que ha anotado un descenso del 0,5%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del año 2025, el índice de cifra de negocios aumentó en nueve comunidades autónomas y disminuyen en las otras ocho. Los mayores incrementos se produjeron en Illes Balears (5,0%), Cantabria (3,0%) y Comunidad de Madrid (2,9%). Y los mayores descensos en Comunidad Foral de Navarra (-3,1%), Principado de Asturias (-1,2%) y en Extremadura y Andalucía (-0,9% ambas).

En cuanto al mes de diciembre, la cifra de negocios de la industria en la Comunidad de Madrid bajó un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, 3,6 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 1,5%.

Aragón (+6,4%), Canarias (+5,7%) y Asturias (+5,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en diciembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Castilla y León y Murcia con las caídas más grandes de un 9,9%, 3,3% y un 2,3%, respectivamente.