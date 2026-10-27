Fallece el conductor de un camión en un accidente entre tres vehículos en la A-3 en Arganda

Accidente mortal en Arganda del Rey - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico entre dos camiones y una máquina de pintar la calzada en el kilómetro 25 de la A-3, en sentido entrada a Madrid, a la altura de Arganda del Rey.

Además, un operario ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido sobre las 4.50 horas, cuando el camión que transportaba porcelana ha colisionado por detrás con otro vehículo pesado que realizaba trabajos de mantenimiento. Tras el impacto, ambos han alcanzado una máquina que estaba pintando la calzada.

El SUMMA 112 ha confirmado el fallecimiento del conductor del primer camión, cuyo cuerpo ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Por su parte, los sanitarios han estabilizado al operario que se encontraba en la máquina de pintura, que ha sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.