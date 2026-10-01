Fallece una conductora de 63 años tras un choque frontal en Batres con otro turismo que se ha dado a la fuga

Accidente mortal en la M-404 en Batres - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha fallecido este jueves en la carretera M-404 a su paso por el término municipal de Batres tras sufrir una colisión frontolateral con otro turismo que, a la llegada de los servicios de emergencia, se había dado a la fuga.

Los hechos se han producido sobre las 9.50 horas a la altura del kilómetro 9,7 de la citada vía. Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han extraído a la mujer, única pasajera del coche y que había quedado atrapada.

Una vez excarcelada, sanitarios del Summa 112 tan solo han podido confirmar su fallecimiento a causa de lesiones incompatibles con la vida, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil se ha hecho cargo de investigar la ocurrido.