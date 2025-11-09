Fallece un motorista de 55 años tras impactar contra un vehículo de conservación de carreteras en la M-23

Archivo - Una ambulancia en la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 años ha fallecido en la noche de este sábado tras impactar contra un vehículo de conservación de carreteras en la M-23.

Según ha explicado Emergencias Madrid a Europa Press, el accidente se produjo en torno a las 04 horas, cuando el motorista chocó contra este vehículo que se encontraba parado por un accidente previo en la misma vía, a la altura del km 1 sentido salida Madrid.

Al parecer, el motorista circulaba por el carril que se encontraba en ese momento cerrado a la circulación, indicado con señales luminosas y conos, por el siniestro.

Tras el impacto, sanitarios de Samur Protección Civil se desplazan hasta el lugar del accidente, aunque solo pueden confirmar el fallecimiento del motorista. Un Psicólogo del Samur comunica la noticia a familiares.

Por su parte, Policía Municipal realiza el atestado y bomberos de Madrid realizan labores de control por vertido de combustible.