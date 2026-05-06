Un fallo informático afecta al sistema de petición de citas de Atención Primaria

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MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una caída del sistema informático de Atención Primera del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) registrada este martes ha provocado problemas en la gestión de citas y pruebas diagnósticas y, en general, ha impedido el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas, según han denunciado desde el sindicato CSIT Unión Profesional y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC).

En declaraciones a los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha apuntado que "no ha sido una caída generalizada, ni muchísimo menos" del sistema APMadrid.

Según ha indicado, se ha registrado "alguna caída puntual en algún módulo concreto del sistema" y, en cualquier caso, "se ha ido solucionando por parte de los equipos técnicos". "En un sistema informático tan amplio como es el de la atención primaria, bueno, pues lógicamente se está completamente monitorizado y siempre que hay una incidencia los equipos tratan de responder a la mayor celeridad posible, como ha sido el caso", ha remarcado.

Según ha explicado la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria en un comunicado, la incidencia que ha afectado al sistema APMadrid dificulta el acceso a información esencial para la práctica clínica diaria, incluyendo antecedentes médicos, tratamientos activos, alergias, resultados de pruebas complementarias o herramientas de prescripción electrónica,

En la misma línea, CSIT Unión Profesional ha alertado que la incidencia informática impide acceder a la historia clínica electrónica y "compromete gravemente la calidad asistencial en los centros de salud", una situación además que, según ha recordado, "no son hechos aislados, sino incidencias que se vienen produciendo de forma recurrente", con hechos similares el 3 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025.

Entre otras cuestiones, ha indicado los problemas en la gestión administrativa de las agendas y sistemas de cita, la consultar el historial clínico de los pacientes, el registro de actuaciones asistenciales, la revisión de resultados de pruebas o la solicitud de las mismas. También ha dificultado acceder al sistema de receta electrónica, gestionar procesos de incapacidad temporal o utilizar otras herramientas básicas para la asistencia sanitaria.

"Trabajar sin acceso a la historia clínica supone atender a los pacientes sin información clínica esencial, lo que representa un grave riesgo para la seguridad sanitaria, compromete seriamente la calidad asistencial y puede tener, además, importantes implicaciones legales para los profesionales", ha remarcado la organización sindical.

Por su lado, desde SoMaMFyC han resaltado que también obliga a los profesionales a desarrollar parte de su actividad en condiciones "de gran complejidad y limita la capacidad de garantizar una atención eficiente y segura". Igualmente, además del impacto clínico, la incidencia "está generando una importante carga organizativa en los centros sanitarios, retrasos en procedimientos administrativos y una acumulación de tareas que previsiblemente deberá resolverse en los próximos días, incrementando aún más la presión asistencial ya existente".

RECLAMACIONES A LA COMUNIDAD

En este contexto, CSIT Unión Profesional ha exigido la implantación urgente de un plan de contingencia "real y eficaz", sistemas alternativos que permitan el acceso a la información clínica en caso de fallo informático y herramientas que garanticen la continuidad asistencial en condiciones de seguridad.

También "información transparente, clara y actualizada" para los profesionales sanitarios. Al hilo, ha censurado "la escasa comunicación por parte de la Gerencia de Atención Primaria", que "no está proporcionando información suficiente, actualizada ni soluciones claras ante una incidencia de esta magnitud".

Entre sus propuestas también está la puesta en marcha de alternativas efectivas tanto para los profesionales como para los usuarios del sistema público de Atención Primaria. "La digitalización debe ser una herramienta que facilite la asistencia sanitaria, no un obstáculo que la paralice", ha zanjado.

Por su parte, desde SoMaMFyC han propuesto una serie de medidas para reducir las consecuencias asistenciales derivadas de esta situación como la renovación automática temporal de incapacidades laborales y tratamientos crónicos, la habilitación de vías alternativas analógicas o digitales para derivaciones y trámites clínicos prioritarios, la adopción de medidas de apoyo organizativo para los equipos profesionales afectados o la difusión periódica de información actualizada sobre el estado de la incidencia y los tiempos estimados de resolución.

"La SoMaMFyC mantiene su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en la búsqueda de soluciones que contribuyan a reforzar la estabilidad y capacidad de respuesta del sistema sanitario madrileño", ha remarcado la Junta Directiva en un comunicado en el que además remarca la necesidad de que este tipo de situaciones "sean comunicadas de manera clara y transparente tanto a la población como a los profesionales sanitarios".