De la falta de experiencia al contrato indefinido: el viaje de Shirley para trabajar como dependienta de moda

Archivo - Entrada a la nueva oficina de empleo Vallecas-Santa Eugenia, a 9 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Shirley, colombiana de 23 años, llegó a la Comunidad de Madrid en busca de nuevas oportunidades, pero la falta de experiencia laboral dificultó su acceso al mercado laboral. Fue entonces cuando un programa de empleo, centrado en la formación y la inclusión laboral, se cruzó en su camino.

"Me cambió la vida", reconoce en declaraciones a Europa Press. Se trata de la iniciativa 'Incorpora', impulsado por la Fundación la Caixa, para contratar a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. El anuncio lo leyó en un centro cultural y rápidamente solicitó información.

"Encontré el curso de dependienta de moda y me registré en la página de la Fundación Tomillo. Me ofrecieron dos meses de enseñanza, combinando clases teóricas con prácticas. Al final, hay que aprender a cómo atender a los clientes, colorimetría de la ropa y la gestión de ventas", detalla Shirley.

Durante el periodo de prácticas, la joven colombiana mostró "muchas ganas" para conseguir un contrato en la tienda de moda. Así, el encargado destacó su trayectoria y le ofreció un puesto temporal para cubrir una baja hasta el pasado mes de noviembre.

"Pero unos meses antes, en julio, me hicieron indefinida. Creo que es cuestión de tener actitud y disciplina. Hay que recordarse a uno mismo que puede lograr sus objetivos y metas. Ahora tengo propósitos a largo plazo, como obtener una vivienda digna y viajar por países", subraya.

En 2025, el programa de la Fundación la Caixa facilitó un total de 3.988 contrataciones en la región. Desde la entidad destacan también el papel clave de las 1.786 empresas madrileñas que han colaborado a lo largo del año apostando por un modelo de contratación "más inclusivo".

UNA INICIATIVA QUE CUMPLE 20 AÑOS

Esta iniciativa se puso en marcha en 2006 con el objetivo de facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial. 'Incorpora' se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral.

Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona. Mediante un acompañamiento cercano y especializado, impulsan la mejora de las competencias profesionales y personales, y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para el empleo, factores clave para una inserción laboral sostenible y de calidad.

"Detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo al reforzar su estabilidad y autoestima", destaca el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón.