La familia de la víctima de Entrevías declara que ocultaba los moratones durante la relación con el asesino

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) - El padre y los hermanos de la mujer fallecida tras ser arrastrada varios metros por un coche conducido por su pareja en el barrio de Entrevías de Puente de Vallecas han declarado en el juicio que nunca presenciaron agresiones directas ni discusiones entre ella y el acusado, aunque sí percibieron un progresivo aislamiento y señales que ahora relacionan con una situación de "miedo y control".

El suceso se produjo el 2 de septiembre de 2024 cuando la víctima trató de impedir que el acusado se marchara en su coche tras una discusión, situándose frente al vehículo. Éste arrancó de forma brusca mientras ella quedaba colgada, y a los pocos metros frenó en secó, lo que provocó que la mujer fuera atropellada.

Durante la sesión celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid, los familiares han relatado que la víctima comenzó a distanciarse de ellos, evitando responder llamadas y poniendo excusas para no pasar tiempo con su entorno cercano.

Además, varios de ellos han reconocido haber visto moratones y golpes en distintas ocasiones, aunque María siempre encontraba explicaciones para justificarlos.

MORATONES

Una de sus hermanas ha declarado que tenía la sensación de que la víctima debía "justificar dónde estaba" constantemente, ya que estaba "muy pendiente del móvil". También ha explicado que supo que la víctima había acudido al médico por ansiedad y que se encontraba "muy enamorada" de su pareja porque creía que él "la protegía".

La misma testigo ha relatado que vio moratones en el cuerpo de su hermana en al menos dos ocasiones y que otra vez presentaba "un chichón en la cabeza", aunque María aseguraba que no sabía cómo se lo había hecho o que se había golpeado con un coche.

Uno de los hermanos ha afirmado que nunca llegó a sospechar la situación que, según se está exponiendo en el juicio, vivía la víctima. "Le tenía más miedo a él que confianza en mí, porque mi hermana no me contó lo que pasaba en esa casa", ha asegurado ante el tribunal.

Otra hermana ha descrito a María como una persona "rara" en los últimos meses y contó que le pedía dinero y el coche para hacer viajes, sin que entonces pudiera imaginar -según dijo- que pudiera estar vinculada al traslado de droga, extremo mencionado durante la vista oral.

La Fiscalía le acusa de asesinato, violencia habitual y conducción temeraria, por lo que solicita una condena de 28 años de prisión.