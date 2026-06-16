Familiares y tutores podrán acceder a información médica de usuarios que tengan Tarjeta Sanitaria Virtual delegada

Archivo - Fachada del edificio principal del hospital Gregorio Marañón, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). La reforma del Hospital público Universitario Gregorio Marañón comenzará a principios de 2026 la fase 0 de su reforma integral, con una inve - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a incorporar a partir de este miércoles una nueva funcionalidad a la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), que permitirá a familiares y tutores legales acceder a toda la información médica de los usuarios que la tengan delegada.

Esta iniciativa, desarrollada por la Consejería de Digitalización, está dirigida especialmente para facilitar las gestiones de los menores de 16 años, que actualmente no pueden disponer de una tarjeta propia, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Con esta novedad, las personas autorizadas van a poder consultar informes clínicos, tratamientos, medicación activa, vacunas, pruebas diagnósticas, así como gestionar citas médicas de forma sencilla, ágil y segura desde el teléfono.

Asimismo, para reforzar la protección de los datos sanitarios, se requerirá de un código de validación para activar esta funcionalidad de la TSV, que se enviará por SMS al móvil asociado al Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA). En el caso de los menores, se remitirá al número que figure como su beneficiario en la Seguridad Social, garantizando así que únicamente las personas designadas puedan acceder a esta información.

Hasta ahora, la Tarjeta Sanitaria Virtual delegada permitía que padres y allegados pudieran llevar la de sus descendientes o dependientes en su teléfono, recoger su medicación en las oficinas de farmacia, y gestionar citas médicas.

"Con iniciativas como esta, avanzamos hacia unos servicios públicos más accesibles, eficientes y centrados en las necesidades reales de los ciudadanos", ha defendido el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.