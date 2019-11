La Comunidad matiza que el realojo del Sector 6 de la Cañada Real se completará antes de finales de 2020

Actualizado 25/11/2019 17:39:26 CET

El consejero de Vivienda y Adminsitración Local, David Pérez, visita el sector 6 de la Cañada Real Galiana. - EUROPA PRESS - Archivo

Pérez confía en agilizar la rehabilitación de la Cañada, que podría dilatarse hasta dentro de 15 años

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El realojo de una parte del Sector 6 de la Cañada Real Galiana se completará antes de 2020, según han precisado fuentes de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

El titular del área, David Pérez, aseguró en una entrevista en Onda Madrid este lunes, que el realojo de 150 familias de esta parte de la Cañada, situada en el municipio de Madrid y que cuenta con más de 800, se haría antes de final de año, tras la compra de 75 viviendas por parte del Ayuntamiento de la capital, aunque no será hasta finales de 2020, según precisan desde la Consejería, manteniendo el plan previsto.

El consejero ha recordado que la Cañada recorre 14 kilómetros en tres municipios a lo largo de los que viven un total de 7.000 personas; y que por ello es un proceso muy complicado, aunque confía en poder agilizarlo.

"Durará mínimo de 10 a 15 años porque hay que realojar a las familiar y luego hay que recuperar urbanísticamente una zona muy degradada", ha expuesto Pérez, quien entiende que estos plazos son excesivos, especialmente para los niños que se desarrollarán "sin un marco de crecimiento adecuado".

Por otro lado, también ha puesto el foco en los municipios de la región afectados por la despoblación, unos 78 que cuentan con menos de 2.500 habitantes. Para ellos ha explicado que tienen estrategias para "dinamizarlos" como la construcción de un hospital en la Sierra Norte, mejoras en el transporte o el proyecto para dotar de fibra óptica al 75 por ciento de estos pequeños municipios antes de fin de año. "Lo que hay que buscar es ayudar al tejido productivo", ha subrayado.

Al ser preguntado por la fuerte presencia de Vox en algunas de estas localidades, sobre todo en el sur de la región, ha instado a sus ciudadanos a que recuerden que desde el PP llevan "décadas trabajando para que tengan medios y rehabilitarlos", cuestión que, a sus ojos, debería pesar más que "ir un día de excursión a hacerse una foto".

SIN "FISURAS" FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A continuación, relacionado también con el partido liderado por Rocío Monasterio, ha subrayado que desde el Gobierno regional no hay "fisuras" de cara a la lucha contra la violencia contra las mujeres, conmemorada este 25 de noviembre.

Pérez, que ha portado un lazo morado, ha afirmado que "nadie debería abordar con frivolidad" esta cuestión y que es imprescindible que todas las administraciones pongan "todos los recursos que sean necesarios" para hacer frente a aquellos que "maltraten y asesinen a mujeres o niños".

Por último, al ser preguntado por la crisis de alojamiento de refugiados que está viviendo la región, especialmente la capital, ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid "cuenta con recursos suficientes". "Me extraña que no haya espacios suficientes especializados en eso", ha añadido el consejero, quien considera que por un factor "puramente humano" no se debería tolerar que gente durmiese en la calle.

Así, ha indicado que el Gobierno autonómico cuenta con 1.337 pisos destinados a situaciones de emergencias y que el pasado mes se utilizaron tres de estos inmuebles para dar cobijo a los afectados por las inundaciones en Arganda del Rey.