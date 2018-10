FAMMA reclama a García Escudero que aparte a la concejal de Pinto que justificó la prostitución para discapacitados

Publicado 15/06/2018 11:30:55 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha pedido la dimisión de la concejal del Partido Popular de Pinto que justificó la prostitución para discapacitados, Rosa María Ganso, o, en su defecto, su cese en todas sus responsabilidades públicas y políticas por parte del presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero.

Ganso defendió en una intervención en el último Pleno Municipal que la prostitución da servicio a "personas con discapacidad" a las que "no les queda otro remedio" que recurrir a la misma, unas palabras que, a juicio de FAMMA, "dañan la imagen y dignidad de las personas", recoge un comunicado de la organización.

"La concejal debe saber que hay miles de personas con discapacidad que, afortunadamente, gracias al trabajo que vienen desarrollando las estructuras asociativas y sobre todo, las propias personas con discapacidad, han conseguido formar familias, disfrutar de relaciones sexuales, tener hijos e integrarse de una manera normalizada. Con su pensamiento nada de esto hubiera sido posible", ha señalado FAMMA.

Para la organización, "el partido debe tomar medidas para apartar de todas sus responsabilidades políticas y públicas a ésta concejal, por su actitud irresponsable y por ir en contra del esfuerzo que a diario hacen miles de personas con discapacidad para integrarse en la sociedad".

Así se lo ha hecho llegar por carta al presidente del PP de Madrid y a la presidenta del PP de Pinto, Mirian Rabaneda. También se ha dirigido a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para que exijan la dimisión de la concejal en el pleno de la asamblea y ha advertido de que "no cejará en su empeño hasta que el partido tome medidas al respecto".



"Una persona que ha sido elegida por los ciudadanos para representarles en su municipio no puede justificar la prostitución ni tampoco vincularla con el mundo de la discapacidad", ha argumentado FAMMA, que ha señalado que "en política no todo vale y aunque se pidan disculpas, el daño ya está hecho y no cabe reflexión nada más que para cesar a políticos que realizan estas reprobables actuaciones".

Así, ha pedido al PP de Madrid "que dé ejemplo de apoyo a la discapacidad con un gesto de responsabilidad y madurez política, para demostrar que, para ejercer un cargo público o institucional, es necesario actuar con coherencia, con sensatez y sobre todo, con solidaridad y respeto hacia los especialmente sensibles en la sociedad".