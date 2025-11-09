La fe y la política se volverán a dar la mano en la Almudena, la virgen patrona de Madrid

Archivo - La Virgen de la Almudena durante su procesión por las calles de Madrid con motivo del Día de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, a 9 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Como cada 9 de noviembre, Madrid honra a su patrona con un am - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fe y la política se volverán a dar la mano este domingo, 9 de noviembre, para celebrar el día de la Virgen de la Almudena, la patrona de Madrid.

El punto culmen de la celebración será la misa en la Catedral de la Almudena, presidida a las 11 horas por el arzobispo de Madrid y cardenal, José Cobo, y concelebrada por los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el Cabildo, además de una amplia representación del presbiterio diocesano.

En ella el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hará su petición a la Virgen. Lo hará ya de vuelta de su viaje a Buenos Aires (Argentina), donde ha presidido la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, trasladó ayer a los periodistas que intuía que Almeida pedirá a la patrona de la ciudad que la pujanza económica llegue a todos los madrileños.

Por la catedral de la Almudena pasarán representantes de todos los colores políticos. Se espera también la asistencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aquejada de una leve indisposición que le ha impedido acudir este sábado al 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Sevilla.

Tras la misa saldrá la procesión por el entorno de las calles del templo en una jornada que se espera fría en Madrid, con mínimas de 2ºC y máximas que no superarán los 15. Para entrar en calor nada mejor que un dulce, como la castiza Corona de la Almudena. A las 13 horas se repartirán mil porciones de este bollo en la Plaza Mayor.

CORONA DE LA ALMUDENA

Las pastelerías madrileñas se están volcando en la elaboración del dulce de la patrona, la Corona de la Almudena, que nada tiene que envidiar a roscones de reyes y buñuelos de santo. La fecha elegida para lanzar este postre en todas las pastelerías no podía ser otra que la de la Almudena, patrona de madrileños y madrileñas pero también del gremio de pasteleros de la Villa.

La Corona de la Almudena, el postre más castizo que se pueda encontrar, no ha cumplido ni el medio centenar de años: el gremio decidió allá por 1978 lanzar un concurso para confeccionar un dulce en honor a su patrona y la de Madrid.

El resultado fue este bollo a base de harina, azúcar, mantequilla, huevos, almendras y levadura en forma de rosca, como la corona de la Virgen de la Almudena, relleno de crema, nata o trufa y que por el día de la patrona se vende por miles en las pastelerías madrileñas.

Estéticamente se parece a los roscones de reyes pero la corona es más pequeña, más esponjosa y menos dulce. Este las pastelerías madrileñas estiman unas ventas próximas a las 400.000 coronas de la Almudena.

También en la Plaza Mayor habrá actuaciones musicales de 12.30 a 14.30 horas a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. En concreto, interpretará una zarzuela goyesca y números de repertorio madrileño, como chotis, pasodobles o seguidillas.

Por la tarde, entre las 17 y las 19 horas en este mismo escenario habrá música y danza con las actuaciones de tres asociaciones madrileñas: Francisco de Goya, con indumentarias y bailes goyescos del siglo XVIII; Arrabel, dedicada a la música y danzas castellanas del siglo XIX, y Alfredo Pobo, organillero y representante de los bailes castizos del siglo XX.

El broche final de la jornada llegará a las 19.30 horas en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con un recital de zarzuela ofrecido por los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. El programa incluirá conocidas obras del repertorio zarzuelístico como 'Luisa Fernanda', 'Doña Francisquita' o 'El barbero de Sevilla'. La entrada será libre previa reserva.