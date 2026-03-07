El feminismo llega de nuevo dividido al 8M: Dos marchas recorrerán Madrid este domingo a la misma hora

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El feminismo volverá a marchar dividido por las calles de Madrid este domingo por el 8M, Día Internacional de la Mujer, al igual que en años anteriores, aunque este 2026 ambas convocatorias, con inicio en Cibeles y Atocha, saldrán a la misma hora.

En este sentido, el Movimiento Feminista de Madrid recorrerá la capital en una manifestación en la que clamará por un feminismo internacionalista. Según han avanzado, la marcha saldrá a las 12 horas de Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

Así, las feministas abolicionistas se concentrarán, por una parte, contra "todas las formas del velado de las mujeres", que, a juicio del movimiento, son "manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad".

"Hay un genuino movimiento de mujeres nacidas en contextos islámicos, tanto en España como globalmente, en lucha contra la imposición del velo", aseguran desde el Movimiento Feminista de Madrid. También apuestan por "la no intervención de ninguna religión en las instituciones y en la escuela pública y la definición del Estado español como laico".

Por otro lado, marcharán por las calles madrileñas en defensa de un modelo abolicionista de la prostitución, que "salva vidas", así como "otorga derechos a todas las que están o han estado en prostitución y garantiza los recursos necesarios para ofrecer alternativas de salida y una reparación integral".

LA PROSTITUCIÓN ES "VIOLENCIA MACHISTA"

"La legalización de la prostitución equivale a capitular ante la violencia contra las mujeres. La izquierda del 'sólo sí es sí' tiene la obligación de luchar por la abolición de la prostitución: si el consentimiento es un derecho fundamental, no se puede comprar", subrayan. Además, añaden que "negar que la prostitución es violencia machista también es negacionismo, lo haga la izquierda o lo haga la derecha".

En esta línea, afean al Gobierno el "incumplimiento" de su compromiso para la implantación del modelo abolicionista de la prostitución en España en esta legislatura. También critican a los grupos y dirigentes políticos "que de forma hipócrita condenaron los audios de Ábalos y Koldo mercadeando a las mujeres a la vez que impiden la ley abolicionista".

Asimismo, el Movimiento Feminista de Madrid marchará el próximo 8M contra la "barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población". "La misoginia inherente a esta realidad atraviesa a millones de mujeres desde el ámbito público a la esfera privada, porque la barbarie patriarcal está también en el interior de las casas", destacan.

También hacen un llamamiento a la sociedad "en oposición al avance de la ultraderecha que niega la necesidad de luchar contra esta violencia y promueve el desmantelamiento de los sistemas públicos para el negocio capitalista".

Las feministas consideran "necesario" frenar sus expectativas y por ello defienden "lo público como garantía para la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna". "La vida digna para todas es incompatible con la privatización, los recortes y la mercantilización de nuestros derechos", afirman.

Además, exigen un Sistema Público de Cuidados "que deje de cargar sobre los hombros de las mujeres la sostenibilidad de la vida"; la regularización de las mujeres migrantes, "una medida necesaria para quienes trabajan en condiciones ilegales e inhumanas"; y la abolición "de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora".

COMISIÓN 8M, FRENTE AL "FASCISMO"

Mientras, feministas de la Comisión 8M marcharán desde Atocha, a las 12 horas, hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.

La convocatoria, según han señalado, se enmarca "en un contexto de respuesta global por los derechos y libertades desde múltiples territorios". "Será una demostración de mayoría social frente al fascismo y una reafirmación del feminismo como movimiento social organizado, con implantación territorial y con gran capacidad de articulación con el resto de movimientos sociales", han apuntado.

Igualmente, han indicado que la movilización tendrá un "marcado carácter internacionalista" y vinculará "de forma explícita" las luchas locales con los conflictos y resistencias globales. Asimismo, han recalcado que el actual contexto internacional está atravesado "por lógicas de guerra, desplazamientos forzosos, racismo, políticas de empobrecimiento y avance en los gobiernos de fuerzas autoritarias".

A juicio de Comisión 8M, "el feminismo no puede desvincular la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de estos procesos". De la misma manera, han hecho referencia al "genocidio" en Palestina, los desalojos en La Cañada, las "detenciones racistas" del ICE en EE.UU y a las políticas de exclusión, que "forman parte de una misma lógica que normaliza la expulsión y la violencia sobre determinados cuerpos y territorios".

Comisión 8M también reivindicará la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la "protección efectiva" de las personas trans o los derechos sexuales y reproductivos. "Forman parte de una misma agenda feminista internacional frente a las políticas reaccionarias", asegura.

En esta línea, señala que "el feminismo representa una mayoría social organizada, extendida en los territorios y capaz de articular respuestas colectivas frente al cuestionamiento de los derechos". "Somos más y estamos en todas partes", insiste.

Por otro lado, añade que "la lucha contra las violencias machistas seguirá siendo un eje central del 8M". Desde la Comisión 8M destacan este año el sector de las trabajadoras del hogar y de cuidados, que "han denunciado públicamente situaciones de abuso, impunidad y desprotección en un ámbito marcado por la precariedad y la desigualdad estructural".

Finalmente, Comisión 8M realizará un "tardeo feminista" tras la manifestación, con el objetivo de "ocupar colectivamente el centro de la ciudad". El evento han detallado que contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

EN 2025, EL 8M REUNIÓ A 34.500 PERSONAS

El año pasado, en total, se manifestaron unas 34.500 personas por el 8M en las dos marchas convocadas en la capital, una cifra levemente superior a la del año anterior (34.000). Entre las principales diferencias entre ambas corrientes está, por parte de Comisión 8M la defensa de la Ley Trans, y por parte del Movimiento Feminista de Madrid su reivindicación de abolir la prostitución.

La Comisión 8M salió en 2025 por la mañana y aglutinó a 25.000 personas, según la delegación del Gobierno (80.000, según las convocantes). En concreto fueron 5.000 menos que el año anterior. En cuanto al Movimiento Feminista de Madrid, salieron por la tarde por las calles madrileñas en una marcha que sumó 9.500 participantes, según la Delegación del Gobierno, 5.500 más que hace un año. Las convocantes elevaron el número a un mínimo de 20.000.

En 2022, primer año en que se dividió el movimiento feminista en Madrid, la Delegación del Gobierno cifró en 56.000 las personas que acudieron a ambas marchas, cifra muy alejada de las 34.500 de 2025. No obstante, cuando el feminismo marchaba unido en la capital, en 2018 y 2019, se contabilizaron cerca de 300.000 mujeres en marchas unitarias en Madrid.