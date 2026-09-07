La Feria de Otoño del Libro Viejo reúne en Recoletos 34 librerías desde el 24 de septiembre con ejemplares desde 1 euro

LIBRIS, la Asociación de Libreros de Viejo, presenta el cartel de la 36ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid - ASOCIACIÓN DE LIBREROS DE VIEJO

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid reunirá a 34 librerías españolas en el Paseo de Recoletos desde el 24 de septiembre, con una oferta de ejemplares desde un euro y piezas bibliográficas destinadas a coleccionistas, como primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados y ediciones raras.

La 36ª edición de esta cita, organizada desde 1989 por Libris, la Asociación de Libreros de Viejo, ocupará como es habitual el tramo del Paseo de Recoletos comprendido entre la plaza de Cibeles y la calle Almirante.

Así, hasta el 12 de octubre, las librerías participantes pondrán a disposición del público una amplia variedad de fondos, con ejemplares para distintos perfiles de lectores y bolsillos, desde libros de ocasión y descatalogados hasta obras antiguas y rarezas bibliográficas.

La feria abrirá de domingo a jueves de 11 a 20.30 horas, mientras que los viernes y sábados el horario se prolongará hasta las 21 horas.

UN CARTEL DEDICADO AL UNIVERSO DEL LIBRO ANTIGUO

El cartel conmemorativo de esta edición, obra del pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente, plantea una alegoría de la lectura y un homenaje al universo del libro viejo y antiguo, según recoge Libris en un comunicado.

La imagen muestra a una mujer lectora con una torre de Babel formada por libros sobre su cabeza, mientras lee un gran volumen de la primera edición de 'El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha', de Miguel de Cervantes.

Vicente ha explicado que el cartel pretende hacer "un guiño al universo del libro viejo y antiguo" y que gráficamente recuerda al cartelismo 'art déco'. La obra está realizada en óleo sobre tabla.

Por su parte, la presidenta de Libris, Beatriz Miguel, ha destacado la confianza depositada un año más en el ilustrador para realizar el cartel de la feria y ha calificado el resultado como "una auténtica joya".