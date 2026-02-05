La Feria de San Isidro 2026 llenará Las Ventas con 31 festejos del 8 de mayo al 6 de junio

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la tradicional Corrida de la Hispanidad en la Plaza de toros de Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria de San Isidro 2026 contará con un total de 31 festejos que se celebrarán en la Plaza de Las Ventas del 8 de mayo al 6 de junio, en los que participarán las principales figuras bajo el lema 'Madrid, el corazón del toreo'.

La cita y su cartel, que protagoniza Andrés Roca Rey, se han presentado este jueves por la tarde en el coso madrileño con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, donde además se han entregado los premios correspondientes a la temporada anterior.

Jarandilla ha recibido el galardón a la Mejor Ganadería; Álvaro Fernández, el de Juventud y Tauromaquia; la periodista Mariló Montero, el de Mujer y Tauromaquia; y el futbolista Sergio Ramos ha sido designado Embajador de la Tauromaquia.

La edición de 2026 reunirá a toreros como Alejandro Talavante, Sebastián Castella, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera o Emilio de Justo, además de Uceda Leal, Daniel Luque, Paco Ureña, Manuel Escribano, El Cid, Tomás Rufo, David Galván, Juan Ortega, Borja Jiménez o Fernando Adrián, entre otros.

Los diestros se medirán a reses de reconocidas ganaderías como Victoriano del Río, Fuente Ymbro, Juan Pedro Domecq, Alcurrucén, Victorino Martín, Adolfo Martín, Lagunajanda, Jandilla o La Quinta. Los festejos serán retransmitidos por la televisión pública autonómica.

"Es importante que sigamos manteniendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, y que desde las instituciones aquí, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, sigamos apostando de manera decisiva por la tauromaquia como elemento vertebrador de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra idiosincracia. Ni Madrid ni España se entiende la tauromaquia", ha defendido el alcalde durante el evento.

Por su parte, la presidenta ha subrayado el "momento especial" que vive la fiesta de los toros en España con una juventud que, en su opinión, "busca hoy más que nunca la verdad" frente a quienes, en su opinión, se la pretenden "arrebatar". Así, ha incidido en que el Gobierno regional "seguirá fomentando, apoyando y defendiendo" la Fiesta Nacional y la autonomía va a seguir siendo "la gran casa de la tauromaquia al servicio de España entera".

La Feria de San Isidro registró en la pasada edición el mayor número de espectadores de la última década, superando el medio millón de aficionados, con un total de 576.228 asistentes.

La Monumental colgó el cartel de 'No hay billetes' en 15 ocasiones, con una media cercana a los 21.000 diarios, segun los datos de Ejecutivo madrileño. En las 27 tardes de 2025 se logró una asistencia media de 21.432 personas, con el 93% del aforo diario cubierto.