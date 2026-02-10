El festival internacional Ñam Ñam llega a Madrid Río en mayo para combinar gastronomía con música y arte

El festival internacional Ñam Ñam llega a Madrid Río para combinar gastronomía con música, arte y espectáculos - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ñam Ñam, el primer festival internacional e independiente de experiencias gastronómicas, llega a Madrid Río el 9 y 10 de mayo para convertir la ciudad en un evento donde la cocina se cruza con la música, el arte y el espectáculo.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura, ha participado este martes en la presentación de la primera edición de Ñam Ñam Festival en un acto celebrado en el Mercado de San Antón.

Según han detallado, la explanada de Madrid Río, en concreto Puente del Rey, se transformará en "un gran jardín culinario y hedonista" donde los fogones y barras conviven con escenarios musicales que comparten experiencias con chefs, reposteros y barmans.

El presidente de Spain Media, editor de tapas y promotor de Ñam Ñam festival, Andrés Rodríguez, ha destcado durante su intervención que "todas las ciudades europeas" tienen un festival gastronómico callejero y "ya es hora" de que Madrid "tuviera uno".

Al hilo, ha explicado que el nombre del festival es "una onomatopeya", que explica "muy bien", cómo cada persona "es diferente y la relación particular" que la sociedad tiene con la comida y la bebida, para a continuación remarcar que es un "festival internacional porque Madrid necesita hablarle al mundo".

UNA FUSIÓN ENTRE COMIDA, MÚSICA Y HUMOR

"Ñam Ñam no es solo un evento donde vamos a comer y a beber, que por supuesto lo vamos a hacer, sino queremos que sea un evento donde tengamos la oportunidad de escuchar música, disfrutar de nuevas experiencias, bailar, jugar, reírnos", ha insistido la directora del festival, Sandra López, en su discurso.

Asimismo, ha subrayado que han elegido para el festival la ciudad de Madrid en el mes de mayo porque "es un momento muy especial" entre la festividad del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y las fiestas de San Isidro, patrón de la capital.

Durante el fin de semana, el festival se divide en dos sesiones, diurna y nocturna. El sábado, 9 de mayo el festival se desarrolla de 12 a 18 horas y de 18 a 00 y el domingo, 10 de mayo en una sesión continua de 12 a 17.30 horas.

La explanada de Madrid Río será el lugar donde se situará la "mesa infinita que funcionará como un punto de encuentro" que recorre el recinto para comer, beber y compartir. Además, como acto inaugural, el 8 de mayo, el espacio acogerá una cena de bienvenida con todos los invitados y estrellas del festival.

"Vamos a trabajar mucho las propuestas gastronómicas, la comida que vamos a llevar a Ñam Ñam y la bebida que vamos a llevar, pero también nos parecía que era muy importante porque está muy en la cultura, en nuestra cultura mediterránea, latina, ese espacio donde nos sentamos a disfrutar, a compartir, a beber, a comer y quien sabe si a bailar encima de la mesa", ha sostenido.

EL CARTEL, LA PRÓXIMA SEMANA

Asimismo, la directora ha indicado que el cartel será anunciado la semana que viene para avanzar en las primeras propuestas festival, a la vez que saldrán a la venta los tickets. Por otro lado, López ha destacado este espacio por ser "tan vital como el contenido".

"Hemos cuidado mucho el contenido del festival, pero también dónde va a ser el festival, la ubicación ya tenemos claro que es perfecta pero, además hemos cuidado mucho el espacio, queremos que sea una pequeña obra de arte lo que vamos a hacer allí y hemos cuidado mucho el propio logo, toda la imagen, tenemos un libro de estilo del festival", ha desvelado.

El evento propone desde las Ñam Ñam bites, encuentros previos y exclusivos en casas y espacios singulares de Madrid, con anfitriones del mundo cultural, social y gastronómico; hasta un Food Lab, un laboratorio experimental donde "la gastronomía radical pone a prueba los sentidos". También, contará con espacios como Cool Supermarket que en forma de curaduría ofrecerá "una cuidada selección de los productos y packagings con más estilo del mercado o rincones que convierten escenarios culinarios surrealistas creados por diferentes artistas".

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD

La apuesta por "la excelencia regional" tendrá protagonismo en el encuentro gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, que llevará al festival una selección de alimentos con el sello M Producto Certificado. El público podrá disfrutar de showcookings en directo de figuras como Dani Ochoa, Iván Muñoz o Carlos Carande, quienes elaborarán propuestas de 'kilómetro cero' utilizando materias primas de Madrid como la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama o el Aceite de Madrid.

Además, la cultura vinícola de la región estará presente a través de la D.O.P. Vinos de Madrid, destacando la iniciativa del 'Vino del Día', una selección rotativa de blancos, rosados y tintos elegidos para maridar con la esencia de cada jornada.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid también colabora en el festival. Durante su intervención, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Consistorio ha destacado "el impacto" de la iniciativa para la capital.

"En el Ayuntamiento lo tuvimos claro desde que nos contaron este proyecto y nos quisimos sumar a él porque está muy en la línea de lo que buscamos para la ciudad de Madrid. La gastronomía, la cultura y la vida en la calle...Madrid es un referente gastronómico a nivel internacional y este festival viene a aportar aire fresco con un concepto que no existe en otros países", ha reclamado.

45 MERCADOS MUNICIPALES

Al hilo, ha recordado que la capital, con 45 mercados municipales, es líder europeo en establecimientos de estas características, que mantienen su impronta como proveedores preferentes de productos naturales y frescos de kilómetro cero y contribuyen a la producción local a pequeña escala.

En los últimos años, a la calidad de su producto y el trato cercano de sus comerciantes, se les han unido la hostelería y la cocina creativa que sirven sus establecimientos, que transforma estos espacios y los acerca al público; la digitalización, con páginas web, compra online y herramientas que facilitan el pedido y la entrega, y la dinamización, con talleres de cocina, exposiciones y propuestas culturales que los adaptan a los nuevos hábitos de consumo.

El Ayuntamiento impulsa esta modernización con una fuerte inversión y con un modelo de concesión que refuerza el emprendimiento y la autonomía de gestión, junto a una normativa actualizada en 2024 para impulsar su adaptación a las nuevas demandas de los ciudadanos y a los nuevos usos. En 2026, el Consistorio inyectará 13,16 millones de euros para seguir apoyándolos.