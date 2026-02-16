El Festival Riesgo reúne en Teatros del Canal circo inmersivo y una 'road circus' contemporánea en su segunda semana

Riesgo propone esta semana un un circo inmersivo con las mejores estrellas nacionales en Bürstner's Club y un homenaje al circo clásico con un lenguaje actual al estilo roadmovie en PANDAX - FESTIVAL RIESGO

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Riesgo, el Festival de Circo de la Comunidad de Madrid, reúne en su segunda semana en los Teatros del Canal los montajes 'Bürstner's Club', de la compañía valenciana DelsAltres, y 'Pandax', de la franco-suiza Cirque la Compagnie.

Así lo ha trasladado el festival en un comunicado, en el que ha detallado que los días 19 y 20 de febrero se representará 'Bürstner's Club', primer espectáculo de gran formato de la compañía DelsAltres, fundada en 2019 por Eleonora Gronchi y Pablo Meneu.

La propuesta, cuya atmósfera evoca el universo cinematográfico de David Lynch, fue reconocida como mejor espectáculo circense en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas de 2022 y nominada a Mejor espectáculo de circo en los Premios Talía.

La obra reúne a siete artistas que desarrollan números de malabares, equilibrios y juegos icarios (disciplina en la que un acróbata lanza y atrapa a otros con los pies mientras permanece tumbado). Los personajes, instalados en el campamento de un circo en decadencia, afrontan el miedo a la soledad, la angustia ante el vacío y la complejidad de sus relaciones personales en una propuesta inmersiva que invita al espectador a completar la escena.

Por otro lado, el 21 y 22 de febrero será el turno de 'Pandax', trágicomedia de estética cercana al realismo mágico que la compañía Cirque la Compagnie adapta de su formato de carpa a la sala en disposición circular. Fundada en 2014 por artistas formados en la Escuela Nacional de Circo de Montreal, la formación propone una 'road circus', juego de palabras entre 'road movie*' y circo.

La obra sigue a cinco hermanos que regresan en coche del funeral de su padre con sus cenizas en una urna. Un accidente desencadena una sucesión de escenas acrobáticas con báscula, palo chino, lanzamiento de cuchillos y diferentes estructuras de escalera, en un homenaje al circo clásico reinterpretado desde los códigos contemporáneos.

La banda sonora es interpretada en directo por un trío de músicos con una propuesta electroacústica inspirada en sonoridades balcánicas, klezmer y jazz.

También en la segunda semana del festival, el 17 de febrero se celebrará la conferencia 'Los siete hilos invisibles', a cargo del director circense y dramaturgo Roberto Magro. En su intervención abordará los elementos que articulan la escritura creativa en el circo contemporáneo y el equilibrio entre técnica y significado dentro de la dramaturgia circense.

Teatros del Canal acoge la segunda edición de 'Riesgo' hasta el próximo 1 de marzo. El grupo francés Takakrôar derrochará humor y filosofía en 'Si c'est sûr c'est pas peut-être' ('Si es seguro, no hay duda'), el 26 y 27 de febrero. Collectif d'équilibristes cerrará el festival el 28 de febrero y el 1 de marzo con 'Le complexe de l'autruche' ('El complejo del avestruz').