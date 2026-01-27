El Festival Teatralia sopla las 30 velas con espectáculos de circo, danza y música en 17 municipios de la región

El festival Teatralia cumple tres décadas y lo celebrará con 30 espectáculos de circo, danza, teatro y música - COMUNIDAD DE MADRID - PABLO LORENTE

El Festival Teatralia sopla este año las 30 velas con una nueva edición que reunirá 30 espectáculos de artes escénicas, circo, danza y música y que podrá verse en 17 municipios de la región.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado este martes su programación en la Sala de Cristal de Teatros del Canal, donde ha destacado que este evento es un "modelo de éxito" que ha permitido "ampliar fronteras y espacios" con el fin de que "todos los ciudadanos" tengan acceso a la cultura.

En este sentido, la directora del festival, Lola Lara, ha remarcado que Teatralia "goza de buena salud" y ha detallado que la nueva edición, que tendrá lugar del 6 al 29 de marzo, hace un guiño al "30-30", 30 años que se celebrarán con 30 espectáculos.

"En estos 30 años Teatralia se ha revelado como un evento esperado por el público de Madrid, altamente considerado por el público nacional, pero también un evento al que miran los profesionales, artistas y gestores culturales de todo el mundo. No son pocos los festivales y las programaciones que tienen hoy en Teatralia un modelo", ha destacado.

La inauguración del festival será el 6 de marzo con 'Verne', una obra inspirada en el universo futurista del escritor Julio Verne. Otra de las propuestas es 'Pato, patito', una función que mezcla música, teatro, animación y cine, y que versiona 'El patito feo' de Hans Christian Andersen. Asimismo, se representará 'Racontars arctiques', basada en los relatos del escritor danés Jorn Riel, una adaptación musical de 'La isla del tesoro' de Robert Louis Stevenson y una exaltación de la tradición de los recitadores de versos con 'Picopato'.

Por otro lado, la relación del ser humano con la naturaleza se abordará en montajes como 'De l'hêtre à l'être' y 'Le chant de l' arbre', dos piezas de danza en las que los bailarines se transforman en árboles. También en 'FLOres' y 'NILU', a través de malabares, funambulismo y magia, los artistas invitan a reflexionar sobre la necesidad de cuidar el planeta. Las migraciones las tratan 'Bailo', donde a través de la danza se ensalza la valentía de quienes deciden migrar en busca de un futuro, y de la memoria histórica y del olvido, se ocupa 'Mambrú volvió de la guerra'.

En cuanto a la música, se llevarán a cabo las obras 'Boléro', 'MIKRO / BARTÓK', o una versión acrobática de 'El lago de los cisnes', mientras que el humor llegará a la Comunidad de mano de 'Actapalabra', 'Ákri', 'Ouverture', '¡Ay qué lío!' o 'Smile'. La programación se completará con espectáculos como 'Face aux murs', en la que unas camas elásticas sirven de trampolín para sus intérpretes y propuestas de títeres como 'Pablo y su estrella', que busca recuperar la memoria de los juegos de niños e 'Historia de una muñeca abandonada', donde dos niñas se disputan este juguete.

La presentación del programa ha contado con la actuación de Eugenia Manzanera, acompañada de la música de Laura Nadal. La protagonista de '¡Ay qué lío!' ha tratado entre bromas el tema del tiempo. Así, preguntas como "¿qué es el tiempo?" o expresiones como "el tiempo es oro" han ido apareciendo entre las reflexiones que Manzanera ha ido haciendo en voz alta y que ha lanzado al público, haciéndole partícipe de su espectáculo.

Además, junto a su bola mágica y con la ayuda del consejero, ha pronosticado el futuro del festival Teatralia. Para poner el broche a la presentación, Manzanera ha animado a los espectadores a cantar el Cumpleaños feliz a una maqueta de un teatro con unas velas dentro, un simbolismo de la nueva edición de Teatralia.

29 COMPAÑÍAS DE 11 PAÍSES EN 17 PUNTOS DE LA REGIÓN

En esta edición participarán 29 compañías procedentes de 11 países. En concreto, la directora del festival ha destacado que mayoría de ellas son europeas, pero también ha añadido que habrá otras procedentes del continente americano. Asimismo, los grupos teatrales nacionales cuenta con la representación de comunidades como la Valenciana, Cataluña, Madrid, Murcia y el País Vasco.

"En su conjunto esta es una edición que tiene un marcado y vocacional acento europeo, ya que europeas son la mayoría de las compañías invitadas. Aunque también nos van a visitar formaciones de Canadá, Brasil y Chile, el grueso lo componen compañías de Francia, Dinamarca, Suiza, Italia, República Checa, Reino Unido, Alemania y por supuesto España", ha señalado la directora de Teatralia.

Por otro lado, los espectáculos llegarán 13 espacios de la capital, entre los que destacan el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas; el Centro Cultural Pilar Miró; Contemporánea Condeduque; el Espacio Abierto Quinta de los Molinos; La Casa Encendida; Réplika Teatro; la Sala Cuarta Pared; la Sala Mirador; el Teatro Circo Price; el Teatro de La Abadía; el Teatro del Institut Français de Madrid; el Teatro Pradillo y Teatros del Canal.

Respecto a los municipios, la programación se desplazará a 17 localidades de la región, entre las que se incluyen Alcalá de Henares; Alcorcón; Becerril de la Sierra; La Cabrera; Majadahonda; Meco; Móstoles; Navalcarnero; Paracuellos del Jarama; Pozuelo de Alarcón; San Lorenzo de El Escorial; Soto del Real; Torrejón de Ardoz; Torrelaguna; Valdemorillo; Valdeolmos-Alalpardo y Villanueva de la Cañada.

TEATRALIA A LO LARGO DE LOS AÑOS

Durante el acto, De Paco Serrano ha destacado la trayectoria de Teatralia, que a lo largo de estos años ha contado con la participación de casi 400 compañías internacionales y más de 300 españolas, sumando cerca de un millar de obras.

"Han sido más de 1.000 compañías y más de 6.000 espectáculos los que hemos podido ver. Muchísimas compañías de fuera de nuestras fronteras que de dentro, lo que ha demostrado su vocación internacional", ha subrayado el consejero.

Por su parte, Lara ha querido agradecer tanto a los espacios que han acogido los espectáculos del festival "con los brazos abiertos" como a los artistas por su "trabajo riguroso" y al público. "Si hemos llegado a este reconocimiento es por una sucesión de trabajos bien hechos por parte de diferentes colectivos y responsables", ha añadido.

DERECHO CULTURAL DE LOS NIÑOS E INCLUSIÓN

Teatralia incluye una campaña escolar para los centros educativos de la Comunidad de Madrid, que ofrece la programación del festival en horario y días lectivos con el objetivo de que profesores y alumnos puedan asistir al teatro como parte de sus actividades formativas.

En esta línea, la directora ha recordado la importancia de los derechos culturales de los menores de edad. "En esta edición de celebración queremos recordar que este festival es posible también porque hace un siglo empezó a fraguarse la idea de que los menores de edad tienen derechos culturales y que es obligación de los adultos considerarlos en las políticas públicas", ha resaltado.

Por este motivo, los menores se convertirán en protagonistas en 'Copiar', pues, como espectadores, son invitados a acudir al escenario para crear con Quim Giron la propia obra. En cuanto a los bebés como espectadores han pensado los creadores de 'Terra'.

Asimismo, el festival contará con varias funciones en las que se habilitarán diferentes herramientas de accesibilidad para personas sordas, con insuficiencia visual o con discapacidad intelectual o del desarrollo.