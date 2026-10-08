La Fiestas de la Hispanidad contarán con un dispositivo con 560 policías municipales y más de 250 sanitarios

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, saluda a agente de Policía Municipal de Madrid en la Comisaría de Puente de Vallecas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiestas de la Hispanidad contarán con 560 policías municipales, 250 sanitarios y 50 agentes de movilidad que conformarán el dispositivo de seguridad para la celebración del lunes 12 de octubre.

De ese dispositivo, 200 agentes "prestarán servicio en apoyo al desfile del 12 de octubre" y "el resto estarán repartidos en los distintos eventos", ha señalado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Plaza Mayor, Plaza de España, Madrid Río y también la Feria Gastronómica de Puente del Rey serán algunos de los puntos clave.

Samur-Protección Civil, por su parte, desplegará más de 250 sanitarios en su dispositivo para estos días. Estos los conforman los destinados a los conciertos, que contarán con 132 profesionales en total, además de los hasta 120 sanitarios que estarán presentes en el Desfile de la Hispanidad y los 9 en la Carrera Madblue Rives Fest del domingo por la mañana.

En los conciertos se desplegarán unas 50 unidades en total, entre ambulancias básicas, avanzadas, unidades de primera repuesta y de logística, además de la instalación de puestos sanitarios avanzados.

Mientras, en el desfile del lunes serán de una veintena de unidades desplegadas, con ocho ambulancias de soporte vital básico, tres de soporto vital avanzado y avanzado, dos unidades de primera respuesta, unidad de logística, cuatro motos sanitarias, equipos de prevención ante posibles disturbios (DEPA), la instalación de un puesto sanitario avanzado y presencia en el CECOR, así como refuerzo en la central de comunicaciones. En la carrera del domingo, por su parte, habrá cuatro unidades, entre ambulancias básicas y avanzadas.

Esto por un lado, "con el desfile y los eventos que se producirán en la almendra central de la ciudad", y también con las fiestas del Barrio del Pilar, "en la que también se establece un dispositivo importante", ha añadido.

En estas fiestas del distrito de Fuencarral-El Pardo, entre este jueves y el lunes, habrá un total de 450 agentes y, como sucede habitualmente, "se celebrarán en el recinto ferial en el entorno de La Vaguada", ha explicado la vicealcaldesa. El mayor despliegue tendrá lugar durante las tardes y noches del viernes y el sábado, "con un centenar de agentes cada día, fundamentalmente policías del distrito", y de la Comisaría Central de Seguridad, pero también de la Sección Canina, de la Sección de Apoyo Aéreo y del SIES, para las inspecciones en materia de espectáculos públicos, ha incidido.

En la parte sanitaria se desplegarán 100 sanitarios en las fiestas entre este jueves y el lunes, con un mínimo de 20 sanitarios por día. También se contará con un puesto sanitario avanzado, dos ambulancias básicas y una avanzada, dos de primera respuesta y, el fin de semana, un equipo de prevención ante posibles disturbios (DEPA).

Para garantizar y coordinar los eventos, del sábado al lunes se dispondrá de un mando, de una unidad logística (Fénix) y de un refuerzo de la central de comunicaciones, con 7 sanitarios adicionales por día.

Hasta el momento, anoche, solo dos atenciones por parte de Samur-PC, en la noche de este miércoles, ya con actos festivos. Ambos casos leves y sin traslado.