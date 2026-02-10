Finaliza la restauración del área de cocinas del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha finalizado la restauración del área de cocinas del Palacio del Infante Don Luis de la localidad de Boadilla del Monte, unos trabajos que han permitido consolidar los muros de una galería abovedada, recuperar sus acabados interiores y reformar las carpinterías históricas del siglo XVIII.

Lo ha detallado este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su visita a esta construcción tardo-barroca declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1975, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

"Es fundamental preservar nuestro patrimonio como legado cultural y como actividad turística más allá de las visitas a la capital. Con esta inversión cercana a los 400.000 euros se avanza en el proceso de recuperación integral del Palacio iniciado en años anteriores", ha señalado.

Las dependencias restauradas incluyen un espacio abovedado de doble altura, en el que se han recuperado los acabados interiores y se ha instalado un pavimento del que carecía hasta ahora. Asimismo, se ha actuado sobre las carpinterías de madera siguiendo el modelo original del siglo XVIII y se han reabierto hacia el jardín dos puertas que actualmente están convertidas en ventanas. También se han acondicionado las estancias anexas a la antigua cocina, conectadas con la escalera del inmueble.

Además, durante la ejecución de las obras se han llevado a cabo estudios arqueológicos que han permitido constatar la existencia de galerías subterráneas destinadas al abastecimiento y saneamiento del Palacio. Con anterioridad, en 2021 se completaron actuaciones en el lienzo exterior de la tapia del antiguo convento, que incluyeron la restauración de un panel cerámico con el escudo de la antigua Diputación de Madrid y el nombre de la localidad.

Posteriormente, en 2022, se rehabilitó la cocina histórica del Palacio, un gran espacio abovedado en el que destaca la chimenea, recuperando los paramentos verticales, los acabados de la cubierta y el pavimento original de piedra, devolviendo a la estancia su configuración primitiva para el disfrute del público.

Estas actuaciones se suman a las desarrolladas desde 2013 para la recuperación progresiva del conjunto y sus jardines, entre las que figuran las huertas históricas, el estanque y la noria, así como la restauración de la capilla, la rehabilitación del Gallinero y de la Casa de Aves, y más recientemente, la intervención en la escalera principal.

LA CORTE DEL HERMANO DE CARLOS III

El actual Palacio es el resultado de la transformación de una edificación anterior, conocida como de las Dos Torres, construida en varias etapas por los señores de la villa desde el siglo XVII, y adquirida en 1761 por el Infante Don Luis de Borbón. Este encargó su remodelación al arquitecto Ventura Rodríguez, dando lugar a un complejo señorial en el que el Infante, hermano menor de Carlos III, estableció entre 1765 y 1776 su Corte ilustrada.

El conjunto comprende también los jardines y el convento de madres Carmelitas del siglo XVII. Frente a la sobriedad del trazado exterior, los espacios interiores presentaban una mayor riqueza decorativa, especialmente en la capilla, que evidencia una clara influencia de la arquitectura barroca romana de esta centuria.