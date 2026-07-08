Finalizan las obras del edificio de viajeros, los andenes y el aparcamiento de la nueva estación de Parla Norte de C-4

Estación de Parla Norte de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha culminado las actuaciones fundamentales para la construcción del edificio de viajeros, los andenes y el aparcamiento de la nueva estación de Parla Norte de la línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid.

Una actuación que ha contado con una inversión de 16,5 millones de euros y que tiene por objetivo impulsar la movilidad sostenible en el municipio y en su área de influencia, ha indicado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

En cuanto al edificio de viajeros de la nueva estación, desde el Ministerio han apuntado que se ha proyectado como un hito urbano, ejemplo de arquitectura sostenible, con una estructura envolvente, en forma de costillas, que actuará como protección de los viajeros y canalizador de los flujos de usuarios.

El edificio consta de una única planta distribuida en tres partes: vestíbulo central, zona comercial para uso de cafetería y dependencias para la explotación de la estación y atención al viajero.

El vestíbulo central, situado bajo la envolvente de la estructura metálica a modo de "costillas", dispone de un cerramiento de vidrio y paneles fotovoltaicos en su cubierta. Además, la orientación de la cubierta permite disfrutar de iluminación natural y confort climático.

ANDENES Y APARCAMIENTO

También están concluidos los andenes de la estación, que reproducen el lenguaje y el ritmo de la "estructura de costillas" del edificio. La conexión entre ambos andenes se realiza con un paso inferior accesible, dotado de ascensores, escaleras mecánicas y escaleras fijas.

Asimismo, Adif ha finalizado la construcción del aparcamiento, que cuenta con 49 plazas, puntos de recarga de vehículos eléctricos y plazas para motocicletas. Junto al aparcamiento se sitúan la zona de 'Kiss & Train' y áreas reservadas para paradas de taxis y autobuses de emergencia.

El edificio de viajeros y el aparcamiento se conectan mediante una zona urbanizada de acceso peatonal a la estación. En la zona de aproximación peatonal se han reservado espacios para el estacionamiento y recarga de bicicletas y patinetes eléctricos y nuevos sistemas de movilidad.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez finalizados estos trabajos, en los próximos meses está previsto llevar a cabo la implementación de las instalaciones de electricidad, iluminación, climatización, ventilación y aire acondicionado, anti-intrusión, circuito cerrado de televisión, telecomunicaciones y protección contra incendios.

Por otro lado, en coordinación con Renfe, que se encargará de la gestión de la estación, se completarán las instalaciones correspondientes al sistema de información al viajero (SIV), en las que Renfe aportará el equipamiento necesario para este sistema (monitores, teleindicadores, vitrinas digitales, relojes, altavoces, interfonos).

Además de los equipos del SIV, Renfe también se encargará de la señalética corporativa de la estación, el mobiliario, tornos de acceso y máquinas autoventa.

Por último, se realizarán las actuaciones relativas al subsistema de control, mando y señalización ferroviaria. Una vez completados estos trabajos, la actuación global finalizará con la solicitud de la autorización de puesta en servicio a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

LA ESTACIÓN DE PARLA NORTE

Ubicada en el noreste del municipio, entre las estaciones de Getafe Sector 3 y Parla, la estación de Parla Norte responderá así a las demandas de los nuevos desarrollos urbanos del entorno y dará acceso al ferrocarril de proximidad urbano e interurbano a más viajeros, reduciendo la congestión de la estación actual de Parla. La terminal conectará, además, con otros medios de transporte limpios, como el tranvía.

La línea C-4 es la segunda con mayor demanda del núcleo de Cercanías de Madrid y la estación de Parla la séptima con mayor volumen de viajeros. El estudio funcional realizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apunta que Parla Norte, con una demanda potencial superior a los 14.000 usuarios diarios, permitirá un ahorro global de 900 horas al día a los viajeros de Cercanías.