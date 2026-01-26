La firma de hipotecas mejora pero continúa en tasas negativas al caer un 3,3% en noviembre

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad de Madrid en noviembre ha descendido un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,43% a nivel nacional), hasta un total de 6.183 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 2,64 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Madrid se prestaron 1.707,65 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en noviembre, un 20,26% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 19,6%.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 8.082 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.365,64 millones de euros. De ellas, 7 fueron sobre fincas rústicas y 8.075 sobre urbanas.
De las 8.075 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en noviembre en Madrid, 6.183 fueron sobre viviendas; 55 en solares y 1.837 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 454 y en 367 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 3.991 hipotecas con cambios en sus condiciones, 3.170 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 10.857 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 8.314 correspondieron a viviendas, 45 a fincas rústicas, 2.445 a urbanas y 53 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+54,30%), Comunitat Valenciana (+25,68%) y Andalucía (+25,17%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Aragón y Madrid con caídas del 9,23%, 7,35% y 3,28%, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+81,14%), Canarias (+45,61%) y Comunitat Valenciana (+41,94%) marcando los mejores registros, salvo en Aragón, en donde se redujo un 1,86%.