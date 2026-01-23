El firmante de los protocolos de las residencias, citado otra vez ante un juez como investigado

Archivo - Carlos Mur de Víu, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid - ASAMBLEA DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 23 de Madrid ha citado el próximo lunes a declarar como investigado a Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en una de las causas en las que se investiga la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia, han informado fuentes jurídicas.

La citación se produce después de que Mur no compareciera el pasado 9 de diciembre, lo que motivó que la acusación particular solicitara al juez que dictara una orden de busca y captura. Ahora, declarará por videconferencia desde Andorra, donde reside desde hace unos años.

La declaración forma parte de una jornada para reactivar la instrucción paralizada durante meses por conflictos competenciales entre varios juzgados madrileños. Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero el magistrado rechazó la solicitud y ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

La causa investigada corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos vinculados al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación es objeto de investigación judicial.

En el mismo procedimiento ya declaró Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los Protocolos, el pasado 9 de diciembre.

En su declaración culpó a Carlos Mur de los posibles elementos discriminatorios de los Protocolos. Ambos fueron directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno Ayuso durante la pandemia.