La fiscal general propone a José Luis García-Juanes como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha comunicado este jueves, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, que propondrá al Gobierno el nombramiento de siete cargos del Ministerio Fiscal, entre ellos el de José Luis García-Juanes Guerrero como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Las plazas, que se encontraban vacantes, fueron convocadas mediante la Orden PJC/659/2026, de 22 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de julio, y al proceso concurrieron un total de 35 aspirantes.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado, Peramato ha fundamentado su elección en criterios de mérito y capacidad, así como en la trayectoria profesional de los candidatos y en los planes de actuación presentados.

En el caso de la Fiscalía Provincial de Madrid, la fiscal general ha propuesto a José Luis García-Juanes Guerrero, fiscal desde 1990. Inició su carrera profesional en la adscripción de Baza (Granada) de la entonces Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, entre 1992 y 1996, desempeñó sus funciones en las fiscalías de Jaén, Talavera de la Reina y Móstoles.

Posteriormente se incorporó a la entonces Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, desde 2004, forma parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras el desdoblamiento de los órganos fiscales de la capital. Desde 2012 ejerce como fiscal decano y, desde el 14 de junio de 2024, ocupa el cargo de teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Peramato ha destacado el "profundo conocimiento" que García-Juanes posee de la Fiscalía Provincial de Madrid y su "dilatada experiencia" en puestos de responsabilidad dentro de este órgano.

Asimismo, ha puesto en valor el plan de actuación presentado por el candidato, que apuesta por mantener la estabilidad organizativa y el actual modelo de especialización, al tiempo que concibe la jefatura como un servicio basado en la participación, la transparencia y la escucha.

Según la fiscal general, la propuesta se sustenta en una combinación de experiencia, prudencia organizativa y capacidad de integración, alejada de planteamientos rupturistas y orientada a una mejora gradual del funcionamiento de la Fiscalía Provincial de Madrid.