La fiscal superior de Madrid ensalza la labor de la Fiscalía ajena al "ruido mediático" por el caso de Álvaro Ortiz

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha ensalzado en el acto de apertura del año judicial en Madrid la labor del Ministerio Público durante 2024 ajena "al ruido mediático" en alusión al caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo ha señalado durante su intervención durante la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid durante el año 2024, que recoge los datos de criminalidad de la región.

Lastra ha comenzado su discurso destacando que no puede pasar por alto que 2024 ha sido un año "complicado" para el Ministerio Fiscal por las implicaciones que ha tenido la causa de revelación de secretos que implica al fiscal general del Estado, en el que ya se ha dictado la apertura de juicio oral.

Tras ello, ha señalado que pese a ello las cinco fiscalías madrileñas han llevado a cabo su labor de una forma "rigurosa" y "discreta", desempeñando su función ajena "al ruido mediático", lo que según ha dicho "no siempre es sencillo".