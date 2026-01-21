El físico Alberto Casas aborda el martes en Nave 10 Matadero el libre albedrío en 'La ilusión del tiempo'

Alberto Casas. - FERNANDO CÓZAR

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El físico Alberto Casas aborda el martes en Nave 10 Matadero el libre albedrío y el destino en 'La ilusión del tiempo', con entradas ya disponibles para la conferencia, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El divulgador de referencia en física cuántica y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) aborda, desde una perspectiva accesible y rigurosa, cuestiones como el destino, el determinismo o la importancia de la entropía. 'La ilusión del tiempo' forma parte del ciclo de conferencias escénicas de Nave 10 Matadero, que se completará en junio con Niño de Elche y Paul B. Preciado

Las entradas ya están disponibles en la página web de Madrid Destino. Basada en su último ensayo, la conferencia propone un viaje por uno de los grandes enigmas de la humanidad, qué es realmente el tiempo.

A través de un recorrido que conecta los trabajos de Newton y Einstein con la teoría de la relatividad, la física cuántica, el concepto de entropía e incluso referencias a la cultura popular y el cine de Christopher Nolan, Alberto Casas invita al público a cuestionar algunas de las certezas más arraigadas de la experiencia cotidiana.