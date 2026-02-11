El flamenco se incorporará por primera vez a las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Música en la región

Archivo - Espectáculo de flamenco en el Centro Cultural Flamenco, a 16 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Comunidad de Madrid incorporará por primera vez el flamenco a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado en su reunión de este miércoles la modificación del decreto que regula el plan de estudios para introducir este género, declarada Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial en la región.

Así, el arte jondo se sumará a las especialidades ya existentes a través de dos itinerarios: Flamencología e Interpretación Flamenca. Este último incluirá, además, instrumentos específicos de este ámbito como la guitarra, la percusión y el cante. Asimismo, la medida permitirá ordenar el programa de formación para orquesta, banda y piano, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Dada la relevancia del flamenco en el contexto cultural, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya había establecido, dentro de las enseñanzas profesionales de música, tanto la guitarra como el cante. Ambas se imparten en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, donde se encuentran plenamente consolidadas, y ahora se pretende dar continuidad a esos estudios mediante su incorporación a la oferta de enseñanzas artísticas superiores de grado.

La modificación de los planes de estudios también va a permitir sumar a la especialidad de Interpretación, el itinerario de jazz y otros estilos, así como los instrumentos de púa dentro del itinerario de Instrumentos Polifónicos Modernos.